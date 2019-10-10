سيف الدين مخلوف : حركة النهضة دعت رسميا ائتلاف الكرامة للانطلاق في المشاورات بخصوص تكوين الحكومة القادمة

Jeudi 10 Octobre 2019



وات

- أفاد سيف الدين مخلوف الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة، بأن حركة النهضة دعت رسميا الائتلاف للانطلاق في المشاورات بخصوص تكوين الحكومة القادمة.وقال خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس بتونس ، " إن الائتلاف لن يكون رقما سهلا وليس باحتياطي لأحد، ولن يكون في الحكم ولا المعارضة قبل انتهاء المشاورات".وأوضح في تقديمه للائتلاف الذى تحصل على 21 مقعدا في البرلمان ، أن الحملة الانتخابية انطلقت من وسائل التواصل الاجتماعي بالأساس، وأنه " يعمل على نقل الوعي من الفايسبوك الى مجلس نواب الشعب"، وفق تعبيره.وبين أن حصول ائتلاف الكرامة يعد انجازا مفاجئا للتونسيين ، رغم أن طموحات الائتلاف كانت أكبر، وسببت نتائجه "حالة هلع في الطبقة السياسية"، وفق تعبيره.وأكد أن كتلة "ائتلاف الكرامة" ستعمل "على تصفية تركة الاستعمار التي لم يتم الانتهاء منها" ، قائلا "سنطلب رسميا من فرنسا تقديم اعتذار لتونس عن جرائمها أيام الاستعمار وبعده، وجبر ما يمكن جبره".وشدد على أن الائتلاف، سيعمل على "فصل الأمني عن السياسي"، مشيرا الى أن لا دخل للأمن في انتماء الناس السياسي.وانتقد النخبة السياسية الحالية، معتبرا أنها تتصور السياسة صالونا للأغنياء، وقال "نحن التعبيرة الأرقى لشباب الثورة ونحن ضد احتكار الشأن السياسي" كما انتقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي اعتبر أنها لم تطبق القانون الانتخابي، وغضت النظر عن مجموعة من التجاوزات ومستعملي المال السياسي خلال الانتخابات التشريعية.يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت أعلنت مساء أمس الأربعاء عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، وقد حل ائتلاف الكرامة في المرتبة الرابعة بعد كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وحزب التيار الديمقراطي، متحصلا على 21 مقعدا .