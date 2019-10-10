Radio Babnet Tunisie On Air: Kenny G - Sister Rose  

سيف الدين مخلوف : حركة النهضة دعت رسميا ائتلاف الكرامة للانطلاق في المشاورات بخصوص تكوين الحكومة القادمة

Jeudi 10 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019
وات - أفاد سيف الدين مخلوف الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة، بأن حركة النهضة دعت رسميا الائتلاف للانطلاق في المشاورات بخصوص تكوين الحكومة القادمة.
وقال خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس بتونس ، " إن الائتلاف لن يكون رقما سهلا وليس باحتياطي لأحد، ولن يكون في الحكم ولا المعارضة قبل انتهاء المشاورات".
وأوضح في تقديمه للائتلاف الذى تحصل على 21 مقعدا في البرلمان ، أن الحملة الانتخابية انطلقت من وسائل التواصل الاجتماعي بالأساس، وأنه " يعمل على نقل الوعي من الفايسبوك الى مجلس نواب الشعب"، وفق تعبيره.


وبين أن حصول ائتلاف الكرامة يعد انجازا مفاجئا للتونسيين ، رغم أن طموحات الائتلاف كانت أكبر، وسببت نتائجه "حالة هلع في الطبقة السياسية"، وفق تعبيره.
وأكد أن كتلة "ائتلاف الكرامة" ستعمل "على تصفية تركة الاستعمار التي لم يتم الانتهاء منها" ، قائلا "سنطلب رسميا من فرنسا تقديم اعتذار لتونس عن جرائمها أيام الاستعمار وبعده، وجبر ما يمكن جبره".

وشدد على أن الائتلاف، سيعمل على "فصل الأمني عن السياسي"، مشيرا الى أن لا دخل للأمن في انتماء الناس السياسي.

وانتقد النخبة السياسية الحالية، معتبرا أنها تتصور السياسة صالونا للأغنياء، وقال "نحن التعبيرة الأرقى لشباب الثورة ونحن ضد احتكار الشأن السياسي" كما انتقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي اعتبر أنها لم تطبق القانون الانتخابي، وغضت النظر عن مجموعة من التجاوزات ومستعملي المال السياسي خلال الانتخابات التشريعية.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت أعلنت مساء أمس الأربعاء عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، وقد حل ائتلاف الكرامة في المرتبة الرابعة بعد كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وحزب التيار الديمقراطي، متحصلا على 21 مقعدا .


  
  
     
  
cadre-84d4b154a79e2b0bbb452160ec0458d9-2019-10-10 13:15:09






4 de 4 commentaires pour l'article 190738

Karimyousef  (France)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 14h 23m |           
Le plus dur ce n'est pas d'être élu mais de tenir ses promesses.les tunisiens veulent du pouvoir d'achat,de l'emploi et de la santé...
Ces élus vont bientôt rendre des comptes surtout ceux qui vont soutenir le prochain gouvernement.
Ce maklouf on va lui demander désormais des comptes ,c'est fini le temps des discours enflammés.
Je rappelle que les discours contre la France et l'occident sont dangereux et nuit énormément aux intérêts des tunisiens.
La France est un allié stratégique et un pays ami qui accueille presque un million de tunisiens et de Franco -tunisiens.
C'est fini le temps des slogans,on est face à la réalité d'une crise économique sans précédent.

Sarramba  (Tunisia)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 14h 18m |           
يا سي مخلوف نحن مسلمين و نحب المسلمين
مرحبا بالشباب والنفس الجديد
وهذه نصيحة من أخ كهل مطلع و متمرن على الحيلت السياسية الى أخ كريم الدولة ومصلحتها و مصلحة شعبها حاضرا و في المستقبل لا يدار بالشعرات الجماهرية ولا بالفيس بوك
ممارسة الحكم وقبادة الدولة يلزمه حكمة ودراية ونضر تاريخي و في الحاضر وفي المستقبل
ويلزمه ايضا الدهاء و بعد النضرو سياسة المراحل والممكن والغير ممكن آجلا أو عاجلا بطبيعة الحال مع التشبث بالمبائد والقيم التي في صدورنا
وبالله التوفيق

BABANETTOO  (France)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 13h 50m |           
Retenez bien ce nom: Seif Eddine Makhlouf : FUTUR PRESIDENT DE LA TUNISIE MODERNE ou au minimum UN GRAND ACTEUR DE LA VIE POLITIQUE EN TUNISIE

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 13h 20m |           
يعني تشاور الأباء مع أبناء النهضة .تشاور داخلي قبل إشراك الأجوار .



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الخميس 10 أكتوبر 2019 | 11 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:18 17:52 15:21 12:13 06:22 04:56
26°
 25° % 50 :الرطــوبة
تونــس 20°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
25°-2026°-1929°-1830°-2032°-21
  • Avoirs en devises
    18159,2

  • (9 oct)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,13534 DT        1$ =2,85597 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 oct)   1372,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570714148|190738 8258|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires