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الانتخابات الرئاسية 2019 :السيرة الذاتية للمترشح للدور الثاني قيس سعيد

Jeudi 10 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019
وات - ولد قيس سعيد المترشح للدورالثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها (مستقل) في 22 فيفري 1958 بتونس.

وقد تصدر قيس سعيد الدور الأول من الانتخابات التي تم تنظيمها يوم 15 سبتمبر 2019، بإحرازه على 620 ألفا و711 صوتا أي ما يعادل 18.
4 بالمائة من أصوات الناخبين.

وهو متحصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعلى ديبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري وعلى ديبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو بايطاليا.

بدأ حياته المهنية كمدرس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة سنة 1986 ثم انتقل للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس سنة 1999 كما شغل خطة مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة من سنة 1994 إلى سنة 1999.

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اضطلع قيس سعيد بخطط مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد مشروع تعديل ميثاق الجامعة ولإعداد مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية سنتي 1989 و1990 وخبير متعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من سنة 1993 إلى سنة 1995.
وشغل سعيد خطة كاتب عام ثم نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري في الفترة الممتدة من سنة 1990 إلى سنة 1995.
وهو عضو بالمجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري منذ سنة 1997 وكذلك رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية.
وله عديد الأعمال العلمية في مجالات القانون والقانون الدستوري خاصة.. وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء.

  
  
     
  
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