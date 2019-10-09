النتائج الخاصة بدائرتي تونس 1 وتونس2

Mercredi 09 Octobre 2019
وات - شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية بمركزها الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة ، في الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 التي جرت يوم 6 أكتوبر الجاري.
وفي ما يلى النتائج الخاصة بالدائرة الانتخابية تونس 1
- عدد الأصوات 132 ألف و228 صوتا
- عدد الأوراق الملغاة 2399 ورقة
- عدد الأوراق البيضاء 1310 ورقة
- عدد المقاعد 9 مقاعد وتتوزع كالآتى..
- مقعدان لحركة النهضة ..راشد الخريجي(الغنوشي) ويمينة الزغلامي
- مقعدان لحزب قلب تونس ..سميرة الشواشي وأسامة الخليفي
- مقعد للتيار الديمقراطي .. سامية حمّودة
- مقعد لائتلاف الكرامة ..سيف الدين مخلوف
-مقعد الحزب الدستوري الحر.. الناجى جراحى
-مقعد لحزب الرحمة ...سلوى بن عيشة
-مقعد لحزب تحيا تونس .. مصطفي بن احمد
// الدائرة الانتخابية تونس 2
- عدد الأصوات المصرّح بها 164 ألف و552 صوتا
- عدد الأوراق الملغاة 1725 ورقة
- عدد الأوراق البيضاء 1306 اوراق
- عدد المقاعد 8 مقاعد وتتوزع كالآتى ...
- مقعدان لحزب قلب تونس ... منير بلطي ومريم السعيدي
- مقعد للحزب الدستوري الحر ..عبير موسي
- مقعد لحركة النهضة ..أروى بن عبّاس
- مقعد لحزب التيار الديمقراطي ...هشام عجبوني
- مقعد لحزب تحيا تونس ...هشام بن أحمد
- مقعد للقائمة نحن هنا ... أحمد الصافي سعيد
- مقعد لإئتلاف الكرامة ...يسري الدالي.
وفي ما يلى النتائج الخاصة بالدائرة الانتخابية تونس 1
- عدد الأصوات 132 ألف و228 صوتا
- عدد الأوراق الملغاة 2399 ورقة
- عدد الأوراق البيضاء 1310 ورقة
- عدد المقاعد 9 مقاعد وتتوزع كالآتى..
- مقعدان لحركة النهضة ..راشد الخريجي(الغنوشي) ويمينة الزغلامي
- مقعدان لحزب قلب تونس ..سميرة الشواشي وأسامة الخليفي
- مقعد للتيار الديمقراطي .. سامية حمّودة
- مقعد لائتلاف الكرامة ..سيف الدين مخلوف
-مقعد الحزب الدستوري الحر.. الناجى جراحى
-مقعد لحزب الرحمة ...سلوى بن عيشة
-مقعد لحزب تحيا تونس .. مصطفي بن احمد
// الدائرة الانتخابية تونس 2
- عدد الأصوات المصرّح بها 164 ألف و552 صوتا
- عدد الأوراق الملغاة 1725 ورقة
- عدد الأوراق البيضاء 1306 اوراق
- عدد المقاعد 8 مقاعد وتتوزع كالآتى ...
- مقعدان لحزب قلب تونس ... منير بلطي ومريم السعيدي
- مقعد للحزب الدستوري الحر ..عبير موسي
- مقعد لحركة النهضة ..أروى بن عبّاس
- مقعد لحزب التيار الديمقراطي ...هشام عجبوني
- مقعد لحزب تحيا تونس ...هشام بن أحمد
- مقعد للقائمة نحن هنا ... أحمد الصافي سعيد
- مقعد لإئتلاف الكرامة ...يسري الدالي.
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Par:daghbaji ( )
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