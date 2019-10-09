النتائج الخاصة بدائرتي تونس 1 وتونس2

Mercredi 09 Octobre 2019



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وفي ما يلى النتائج الخاصة بالدائرة الانتخابية تونس 1

// الدائرة الانتخابية تونس 2

- شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية بمركزها الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة ، في الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 التي جرت يوم 6 أكتوبر الجاري.- عدد الأصوات 132 ألف و228 صوتا- عدد الأوراق الملغاة 2399 ورقة- عدد الأوراق البيضاء 1310 ورقة- عدد المقاعد 9 مقاعد وتتوزع كالآتى..- مقعدان لحركة النهضة ..راشد الخريجي(الغنوشي) ويمينة الزغلامي- مقعدان لحزب قلب تونس ..سميرة الشواشي وأسامة الخليفي- مقعد للتيار الديمقراطي .. سامية حمّودة- مقعد لائتلاف الكرامة ..سيف الدين مخلوف-مقعد الحزب الدستوري الحر.. الناجى جراحى-مقعد لحزب الرحمة ...سلوى بن عيشة-مقعد لحزب تحيا تونس .. مصطفي بن احمد- عدد الأصوات المصرّح بها 164 ألف و552 صوتا- عدد الأوراق الملغاة 1725 ورقة- عدد الأوراق البيضاء 1306 اوراق- عدد المقاعد 8 مقاعد وتتوزع كالآتى ...- مقعدان لحزب قلب تونس ... منير بلطي ومريم السعيدي- مقعد للحزب الدستوري الحر ..عبير موسي- مقعد لحركة النهضة ..أروى بن عبّاس- مقعد لحزب التيار الديمقراطي ...هشام عجبوني- مقعد لحزب تحيا تونس ...هشام بن أحمد- مقعد للقائمة نحن هنا ... أحمد الصافي سعيد- مقعد لإئتلاف الكرامة ...يسري الدالي.