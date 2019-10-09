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النتائج الخاصة بدائرتي تونس 1 وتونس2

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
وات - شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية بمركزها الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة ، في الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 التي جرت يوم 6 أكتوبر الجاري.

وفي ما يلى النتائج الخاصة بالدائرة الانتخابية تونس 1


- عدد الأصوات 132 ألف و228 صوتا

- عدد الأوراق الملغاة 2399 ورقة

- عدد الأوراق البيضاء 1310 ورقة

- عدد المقاعد 9 مقاعد وتتوزع كالآتى..

- مقعدان لحركة النهضة ..راشد الخريجي(الغنوشي) ويمينة الزغلامي

- مقعدان لحزب قلب تونس ..سميرة الشواشي وأسامة الخليفي

- مقعد للتيار الديمقراطي .. سامية حمّودة

- مقعد لائتلاف الكرامة ..سيف الدين مخلوف

-مقعد الحزب الدستوري الحر.. الناجى جراحى

-مقعد لحزب الرحمة ...سلوى بن عيشة

-مقعد لحزب تحيا تونس .. مصطفي بن احمد

// الدائرة الانتخابية تونس 2

- عدد الأصوات المصرّح بها 164 ألف و552 صوتا

- عدد الأوراق الملغاة 1725 ورقة

- عدد الأوراق البيضاء 1306 اوراق

- عدد المقاعد 8 مقاعد وتتوزع كالآتى ...

- مقعدان لحزب قلب تونس ... منير بلطي ومريم السعيدي

- مقعد للحزب الدستوري الحر ..عبير موسي

- مقعد لحركة النهضة ..أروى بن عبّاس

- مقعد لحزب التيار الديمقراطي ...هشام عجبوني

- مقعد لحزب تحيا تونس ...هشام بن أحمد

- مقعد للقائمة نحن هنا ... أحمد الصافي سعيد

- مقعد لإئتلاف الكرامة ...يسري الدالي.

  
  
     
  
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