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سليانة: نواب الجهة الجدد بالأسماء ونتائج جميع القائمات بالأصوات

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
وات - أنهت مساء أمس الاثنين الهيئة الفرعية للانتخابات بسليانة عملية تجميع أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية والتي أسفرت على فوز كل من:

بلقاسم الدراجي: حركة النهضة


مراد الحمزاوي: حزب قلب تونس

خير الدين الزاهي: قائمة بذل و عطاء(قائمة مستقلة)

عياشي زمال: حزب تحيا تونس

عبد الرزاق الحسني: الحزب الدستوري الحر

حاتم المانسي: قائمة سليانة في عينينا(قائمة مستقلة )

وفي ما يلي عدد أصوات جميع القائمات التي ترشحت بالدائرة الانتخابية بسليانة وعددها 52 قائمة:

*قائمة التحدي 652 صوتا

*الحزب الدستوري الحر 2694 صوتا (المقعد الخامس)

*تونس أخرى 1258 صوتا

*قلب تونس 5758 صوتا (المقعد الثاني)

*حركة نداء تونس 660 صوتا

*أحبك سليانة 1484 صوتا

*الجبهة 1508 اصوات

*حزب الأمل695 صوتا

*حزب حركة شباب تونس الوطني 276 صوتا

*تيار المحبة 152 صوتا

*أفاق تونس 643 صوتا

*التكتل 393 صوتا

*ائتلاف الكرامة 1307 اصوات

*التيار الديمقراطي 1093 صوتا

*الحزب الاشتراكي 437 صوتا

*حزب حركة النهضة 5812 صوتا(المقعد الأول)

* حزب حركة أوفياء للوطن 679 صوتا

*سليانة في عينينا 2318 صوتا(المقعد السادس)

* حزب حركة الشباب نحن لها 196 صوتا

*اليد في اليد 1279 صوتا

*بني وطني 219 صوتا

*حركة الشعب 1646 صوتا

*صوت لنفسك صوت لسليانة 952 صوتا

*المؤتمر من أجل الجمهورية 266 صوتا

*حركة هلموا لتونس 159 صوتا

*غدوة خير 140 صوتا

* مع بعضنا نبنيو سليانة 1448 صوتا

*حقي نعيش 1018 صوتا

* عيش تونسي 338 صوتا

*صوت الفلاحين 789 صوتا

* العين الحمرة 645 صوتا

*سليانة الخير 491 صوتا

*الجبهة الشعبية 398 صوتا

*أمل و عمل المستقلة 1369 صوتا

* الاتحاد الشعبي الجمهوري 575 صوتا

*البديل التونسي 368 صوتا

*البناء و التجديد 447 صوتا

*بذل و عطاء 2968 صوتا (المقعد الثالث)

* من أجل تأسيس جديد 297 صوتا

*كفاءة 753 صوتا

*الاقلاع 1145 صوتا

*الحزب الاشتراكي الدستوري 190 صوتا

*تحيا تونس 2730 (المقعد الرابع)

*الانتصار و الشموخ 602 اصوات

*اتحاد شباب الغد 164 صوتا

* الاتحاد الوطني للمستقلين 213 صوتا

*الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي 609 اصوات

* كلنا للوطن 481 صوتا

*نبض بلادي 169 صوتا

*الامتياز 267 صوتا

*درة الشمال 323 صوتا

يذكر أن نسبة الاقتراع بلغت 38.78 بالمائة


  
  
     
  
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