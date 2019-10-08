سليانة: نواب الجهة الجدد بالأسماء ونتائج جميع القائمات بالأصوات

Mardi 08 Octobre 2019



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بلقاسم الدراجي: حركة النهضةمراد الحمزاوي: حزب قلب تونسخير الدين الزاهي: قائمة بذل و عطاء(قائمة مستقلة)عياشي زمال: حزب تحيا تونسعبد الرزاق الحسني: الحزب الدستوري الحرحاتم المانسي: قائمة سليانة في عينينا(قائمة مستقلة )*قائمة التحدي 652 صوتا*الحزب الدستوري الحر 2694 صوتا (المقعد الخامس)*تونس أخرى 1258 صوتا*قلب تونس 5758 صوتا (المقعد الثاني)*حركة نداء تونس 660 صوتا*أحبك سليانة 1484 صوتا*الجبهة 1508 اصوات*حزب الأمل695 صوتا*حزب حركة شباب تونس الوطني 276 صوتا*تيار المحبة 152 صوتا*أفاق تونس 643 صوتا*التكتل 393 صوتا*ائتلاف الكرامة 1307 اصوات*التيار الديمقراطي 1093 صوتا*الحزب الاشتراكي 437 صوتا*حزب حركة النهضة 5812 صوتا(المقعد الأول)* حزب حركة أوفياء للوطن 679 صوتا*سليانة في عينينا 2318 صوتا(المقعد السادس)* حزب حركة الشباب نحن لها 196 صوتا*اليد في اليد 1279 صوتا*بني وطني 219 صوتا*حركة الشعب 1646 صوتا*صوت لنفسك صوت لسليانة 952 صوتا*المؤتمر من أجل الجمهورية 266 صوتا*حركة هلموا لتونس 159 صوتا*غدوة خير 140 صوتا* مع بعضنا نبنيو سليانة 1448 صوتا*حقي نعيش 1018 صوتا* عيش تونسي 338 صوتا*صوت الفلاحين 789 صوتا* العين الحمرة 645 صوتا*سليانة الخير 491 صوتا*الجبهة الشعبية 398 صوتا*أمل و عمل المستقلة 1369 صوتا* الاتحاد الشعبي الجمهوري 575 صوتا*البديل التونسي 368 صوتا*البناء و التجديد 447 صوتا*بذل و عطاء 2968 صوتا (المقعد الثالث)* من أجل تأسيس جديد 297 صوتا*كفاءة 753 صوتا*الاقلاع 1145 صوتا*الحزب الاشتراكي الدستوري 190 صوتا*تحيا تونس 2730 (المقعد الرابع)*الانتصار و الشموخ 602 اصوات*اتحاد شباب الغد 164 صوتا* الاتحاد الوطني للمستقلين 213 صوتا*الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي 609 اصوات* كلنا للوطن 481 صوتا*نبض بلادي 169 صوتا*الامتياز 267 صوتا*درة الشمال 323 صوتايذكر أن نسبة الاقتراع بلغت 38.78 بالمائة