سليانة: نواب الجهة الجدد بالأسماء ونتائج جميع القائمات بالأصوات

Mardi 08 Octobre 2019
وات - أنهت مساء أمس الاثنين الهيئة الفرعية للانتخابات بسليانة عملية تجميع أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية والتي أسفرت على فوز كل من:
بلقاسم الدراجي: حركة النهضة
مراد الحمزاوي: حزب قلب تونس
خير الدين الزاهي: قائمة بذل و عطاء(قائمة مستقلة)
عياشي زمال: حزب تحيا تونس
عبد الرزاق الحسني: الحزب الدستوري الحر
حاتم المانسي: قائمة سليانة في عينينا(قائمة مستقلة )
وفي ما يلي عدد أصوات جميع القائمات التي ترشحت بالدائرة الانتخابية بسليانة وعددها 52 قائمة:
*قائمة التحدي 652 صوتا
*الحزب الدستوري الحر 2694 صوتا (المقعد الخامس)
*تونس أخرى 1258 صوتا
*قلب تونس 5758 صوتا (المقعد الثاني)
*حركة نداء تونس 660 صوتا
*أحبك سليانة 1484 صوتا
*الجبهة 1508 اصوات
*حزب الأمل695 صوتا
*حزب حركة شباب تونس الوطني 276 صوتا
*تيار المحبة 152 صوتا
*أفاق تونس 643 صوتا
*التكتل 393 صوتا
*ائتلاف الكرامة 1307 اصوات
*التيار الديمقراطي 1093 صوتا
*الحزب الاشتراكي 437 صوتا
*حزب حركة النهضة 5812 صوتا(المقعد الأول)
* حزب حركة أوفياء للوطن 679 صوتا
*سليانة في عينينا 2318 صوتا(المقعد السادس)
* حزب حركة الشباب نحن لها 196 صوتا
*اليد في اليد 1279 صوتا
*بني وطني 219 صوتا
*حركة الشعب 1646 صوتا
*صوت لنفسك صوت لسليانة 952 صوتا
*المؤتمر من أجل الجمهورية 266 صوتا
*حركة هلموا لتونس 159 صوتا
*غدوة خير 140 صوتا
* مع بعضنا نبنيو سليانة 1448 صوتا
*حقي نعيش 1018 صوتا
* عيش تونسي 338 صوتا
*صوت الفلاحين 789 صوتا
* العين الحمرة 645 صوتا
*سليانة الخير 491 صوتا
*الجبهة الشعبية 398 صوتا
*أمل و عمل المستقلة 1369 صوتا
* الاتحاد الشعبي الجمهوري 575 صوتا
*البديل التونسي 368 صوتا
*البناء و التجديد 447 صوتا
*بذل و عطاء 2968 صوتا (المقعد الثالث)
* من أجل تأسيس جديد 297 صوتا
*كفاءة 753 صوتا
*الاقلاع 1145 صوتا
*الحزب الاشتراكي الدستوري 190 صوتا
*تحيا تونس 2730 (المقعد الرابع)
*الانتصار و الشموخ 602 اصوات
*اتحاد شباب الغد 164 صوتا
* الاتحاد الوطني للمستقلين 213 صوتا
*الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي 609 اصوات
* كلنا للوطن 481 صوتا
*نبض بلادي 169 صوتا
*الامتياز 267 صوتا
*درة الشمال 323 صوتا
يذكر أن نسبة الاقتراع بلغت 38.78 بالمائة
بلقاسم الدراجي: حركة النهضة
مراد الحمزاوي: حزب قلب تونس
خير الدين الزاهي: قائمة بذل و عطاء(قائمة مستقلة)
عياشي زمال: حزب تحيا تونس
عبد الرزاق الحسني: الحزب الدستوري الحر
حاتم المانسي: قائمة سليانة في عينينا(قائمة مستقلة )
وفي ما يلي عدد أصوات جميع القائمات التي ترشحت بالدائرة الانتخابية بسليانة وعددها 52 قائمة:
*قائمة التحدي 652 صوتا
*الحزب الدستوري الحر 2694 صوتا (المقعد الخامس)
*تونس أخرى 1258 صوتا
*قلب تونس 5758 صوتا (المقعد الثاني)
*حركة نداء تونس 660 صوتا
*أحبك سليانة 1484 صوتا
*الجبهة 1508 اصوات
*حزب الأمل695 صوتا
*حزب حركة شباب تونس الوطني 276 صوتا
*تيار المحبة 152 صوتا
*أفاق تونس 643 صوتا
*التكتل 393 صوتا
*ائتلاف الكرامة 1307 اصوات
*التيار الديمقراطي 1093 صوتا
*الحزب الاشتراكي 437 صوتا
*حزب حركة النهضة 5812 صوتا(المقعد الأول)
* حزب حركة أوفياء للوطن 679 صوتا
*سليانة في عينينا 2318 صوتا(المقعد السادس)
* حزب حركة الشباب نحن لها 196 صوتا
*اليد في اليد 1279 صوتا
*بني وطني 219 صوتا
*حركة الشعب 1646 صوتا
*صوت لنفسك صوت لسليانة 952 صوتا
*المؤتمر من أجل الجمهورية 266 صوتا
*حركة هلموا لتونس 159 صوتا
*غدوة خير 140 صوتا
* مع بعضنا نبنيو سليانة 1448 صوتا
*حقي نعيش 1018 صوتا
* عيش تونسي 338 صوتا
*صوت الفلاحين 789 صوتا
* العين الحمرة 645 صوتا
*سليانة الخير 491 صوتا
*الجبهة الشعبية 398 صوتا
*أمل و عمل المستقلة 1369 صوتا
* الاتحاد الشعبي الجمهوري 575 صوتا
*البديل التونسي 368 صوتا
*البناء و التجديد 447 صوتا
*بذل و عطاء 2968 صوتا (المقعد الثالث)
* من أجل تأسيس جديد 297 صوتا
*كفاءة 753 صوتا
*الاقلاع 1145 صوتا
*الحزب الاشتراكي الدستوري 190 صوتا
*تحيا تونس 2730 (المقعد الرابع)
*الانتصار و الشموخ 602 اصوات
*اتحاد شباب الغد 164 صوتا
* الاتحاد الوطني للمستقلين 213 صوتا
*الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي 609 اصوات
* كلنا للوطن 481 صوتا
*نبض بلادي 169 صوتا
*الامتياز 267 صوتا
*درة الشمال 323 صوتا
يذكر أن نسبة الاقتراع بلغت 38.78 بالمائة
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Par:Momolecool (Belgium )
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