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حركة النهضة تتصدر قائمة الاصوات بدائرة بن عروس

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
وات - بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بدائرة بن عروس، 100 بالمائة وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح الثلاثاء، على الشاشات العملاقة بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة بن عروس:


1/ قائمة حركة النهضة: 33442 صوتا

2/ قائمة قلب تونس : 26841 صوتا

3/ قائمة التيار الديمقراطي: 18937 صوتا

4/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 13569 صوتا

5/ قائمة ائتلاف الكرامة: 12482 صوتا

6/ قائمة حزب الرحمة: 12127 صوتا

7/ قائمة حركة تحيا تونس : 7893 صوتا

8/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري: 6689 صوتا

9/ قائمة حركة الشعب: 4576 صوتا

10/ قائمة بن عروس للجميع: 4270 صوتا


  
  
     
  
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