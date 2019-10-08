حركة النهضة تتصدر قائمة الاصوات بدائرة بن عروس

Mardi 08 Octobre 2019



وات

- بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بدائرة بن عروس، 100 بالمائة وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح الثلاثاء، على الشاشات العملاقة بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة بن عروس:1/ قائمة حركة النهضة: 33442 صوتا2/ قائمة قلب تونس : 26841 صوتا3/ قائمة التيار الديمقراطي: 18937 صوتا4/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 13569 صوتا5/ قائمة ائتلاف الكرامة: 12482 صوتا6/ قائمة حزب الرحمة: 12127 صوتا7/ قائمة حركة تحيا تونس : 7893 صوتا8/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري: 6689 صوتا9/ قائمة حركة الشعب: 4576 صوتا10/ قائمة بن عروس للجميع: 4270 صوتا