حركة النهضة تتصدر قائمة الاصوات بدائرة بن عروس

Mardi 08 Octobre 2019
وات - بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بدائرة بن عروس، 100 بالمائة وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح الثلاثاء، على الشاشات العملاقة بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.
وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة بن عروس:
1/ قائمة حركة النهضة: 33442 صوتا
2/ قائمة قلب تونس : 26841 صوتا
3/ قائمة التيار الديمقراطي: 18937 صوتا
4/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 13569 صوتا
5/ قائمة ائتلاف الكرامة: 12482 صوتا
6/ قائمة حزب الرحمة: 12127 صوتا
7/ قائمة حركة تحيا تونس : 7893 صوتا
8/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري: 6689 صوتا
9/ قائمة حركة الشعب: 4576 صوتا
10/ قائمة بن عروس للجميع: 4270 صوتا
وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة بن عروس:
1/ قائمة حركة النهضة: 33442 صوتا
2/ قائمة قلب تونس : 26841 صوتا
3/ قائمة التيار الديمقراطي: 18937 صوتا
4/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 13569 صوتا
5/ قائمة ائتلاف الكرامة: 12482 صوتا
6/ قائمة حزب الرحمة: 12127 صوتا
7/ قائمة حركة تحيا تونس : 7893 صوتا
8/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري: 6689 صوتا
9/ قائمة حركة الشعب: 4576 صوتا
10/ قائمة بن عروس للجميع: 4270 صوتا
En continu
- Hier 21:51 صفاقس 1 : النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات
- Hier 20:52 قفصة: النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات
- Hier 20:28 ياسين إبراهيم يستقيل من رئاسة حزب آفاق تونس
- Hier 16:44 هل تأكل الثورة أبناءها..
- Hier 16:32 الهايكا: تسليط خطية مالية على قناة الزيتونة
- Hier 16:20 حركة النهضة والفرصة الأخيرة
- Hier 14:51 الشواشي يقترح حكومة إنقاذ وطني غير متحزبة
- Hier 14:07 نتائج عملية فرز الأصوات بدائرة منوبة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:21
|17:55
|15:23
|12:14
|06:20
|04:54
|
25°
|25°
|% 50
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|25°-20
|26°-20
|27°-20
|26°-19
|28°-19
Follow @babnet_Tunisie
(201 493) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(181 601) آخر عمليات سبر الآراء..
(146 879) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 514) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(105 924) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 77 493) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 75 593) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 73 217) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 962) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 63 188) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 002) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 62 649) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 61 995) النتائج الحينية للانتخابات التشري
( 59 369) خطير جدا.. C'est très grave
( 55 583) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 858) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 53 347) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 231) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 920) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 803) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
Par:karimyousef (France )
Sur: أئمة عزلهم بطيخ من الإمامة.... فانتخبهم الشعب نوابا عنه