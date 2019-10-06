حركة النهضة تدعو هيئة الانتخابات إلى وضع حد لما وصفتها ب''تجاوزات'' قرب مراكز الاقتراع

Dimanche 06 Octobre 2019
وات - دعت حركة النهضة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشفافية العملية الانتخابية إلى التدخل العاجل لوضع حدّ لما وصفته بـ "التجاوزات والممارسات المشبوهة قرب مراكز الاقتراع".
وورد في بيان إعلامي صادر عن حركة النهضة اليوم الأحد أن "ممارسات مشبوهة" حصلت قرب مراكز الاقتراع من " أفراد عديدين بدعوى القيام بعمليات استطلاع لآراء الناخبين، وتعمدهم الاتصال بالناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم في مسعى لتوجيه إرادتهم والتأثير على خياراتهم الانتخابيّة".
وأدانت الحركة، ما وصفته بـ "محاولات التأثير المباشر وغير المباشر على إرادة الناخبين والعمليات الدعائية المفضوحة التي تقوم بها بعض الأطراف حول مراكز الاقتراع" وفق نص البيان ذاته.
وورد في بيان إعلامي صادر عن حركة النهضة اليوم الأحد أن "ممارسات مشبوهة" حصلت قرب مراكز الاقتراع من " أفراد عديدين بدعوى القيام بعمليات استطلاع لآراء الناخبين، وتعمدهم الاتصال بالناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم في مسعى لتوجيه إرادتهم والتأثير على خياراتهم الانتخابيّة".
وأدانت الحركة، ما وصفته بـ "محاولات التأثير المباشر وغير المباشر على إرادة الناخبين والعمليات الدعائية المفضوحة التي تقوم بها بعض الأطراف حول مراكز الاقتراع" وفق نص البيان ذاته.
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Par:mnasser57 (Austria )
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