جامعة الزيتونة تفتح باب الترشح لانتداب وتجديد انتداب مدرسين متعاقدين للسنة الجامعة 2019/ 2020

Samedi 05 Octobre 2019
وات - أعلنت جامعة الزيتونة، فتح باب الترشح لانتداب وتجديد انتداب مدرسين متعاقدين، بعنوان السنة الجامعية 2019-2020، لفائدة المعهد العالي لاصول الدين والمعهد العالي للحضارة الاسلامية التابعين لها وذلك في عدة اختصاصات في أجل أقصاه 18 أكتوبر الجاري.
وبينت الجامعة في بلاغ لها السبت، ان هذه الانتدابات تهم حاملي شهادة الدكتوراه أو مقرر معادلة بالنسبة لشهادة الدكتوراه الاجنبية في اختصاصات علوم القرآن والتفسير وعلوم الحديث والفقه وأصول الدين والحضارة الإسلامية واللّغة العربية والفلسفة الإسلامية وفنون التراث (الخزف) والتاريخ الوسيط الأنفوغرافيا واللّغة الفرنسية واللّغة الأنجليزية.
ويمكن للطلبة المسجلين بالسنة الثانية او الرابعة بعنوان شهادة الدكتوراه للسنة الجامعية 2019/2020 في نفس الاخصاصات المشاركة في هذا العرض وكذلك الشان بالنسبة للطلبة المتحصلين على شهادة الدكتوراه والذين تمتعوا بعقود سابقة كمدرسين مسجلين بشهادة الدكتوراه حسب ذات البلاغ.
وذكرت الجامعة أنه لايتم قبول ملفات المترشحين الذين تحصلوا سابقا على عقدين أو أكثر بجامعة الزيتونة أو بجامعات أخرى، مشيرة الى أنه لا يمكن الترشح في أكثر من اختصاص.
وبينت الجامعة في بلاغ لها السبت، ان هذه الانتدابات تهم حاملي شهادة الدكتوراه أو مقرر معادلة بالنسبة لشهادة الدكتوراه الاجنبية في اختصاصات علوم القرآن والتفسير وعلوم الحديث والفقه وأصول الدين والحضارة الإسلامية واللّغة العربية والفلسفة الإسلامية وفنون التراث (الخزف) والتاريخ الوسيط الأنفوغرافيا واللّغة الفرنسية واللّغة الأنجليزية.
ويمكن للطلبة المسجلين بالسنة الثانية او الرابعة بعنوان شهادة الدكتوراه للسنة الجامعية 2019/2020 في نفس الاخصاصات المشاركة في هذا العرض وكذلك الشان بالنسبة للطلبة المتحصلين على شهادة الدكتوراه والذين تمتعوا بعقود سابقة كمدرسين مسجلين بشهادة الدكتوراه حسب ذات البلاغ.
وذكرت الجامعة أنه لايتم قبول ملفات المترشحين الذين تحصلوا سابقا على عقدين أو أكثر بجامعة الزيتونة أو بجامعات أخرى، مشيرة الى أنه لا يمكن الترشح في أكثر من اختصاص.
En continu
- Hier 22:15 العراق.. ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 60
- Hier 20:22 ''النهضة الرقم الصعب .. و اللحم المقدد''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:25
|17:59
|15:26
|12:15
|06:18
|04:52
|
23°
|21°
|% 69
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|21°-19
|27°-20
|23°-18
|24°-20
|25°-20
Follow @babnet_Tunisie
(201 040) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(170 095) آخر عمليات سبر الآراء..
(146 450) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 199) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
( 99 704) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 74 884) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 915) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 809) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 923) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 62 539) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 57 249) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 54 911) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 191) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 108) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 743) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 727) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 477) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 600) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 50 894) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 50 580) ياسين العياري يكذّب بوغلاّب ويتحدّ
Par:mandhouj (France )
Sur:اعلان قيس سعيد لا يضمن تكافؤ الفرص!