جامعة الزيتونة تفتح باب الترشح لانتداب وتجديد انتداب مدرسين متعاقدين للسنة الجامعة 2019/ 2020

Samedi 05 Octobre 2019



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- أعلنت جامعة الزيتونة، فتح باب الترشح لانتداب وتجديد انتداب مدرسين متعاقدين، بعنوان السنة الجامعية 2019-2020، لفائدة المعهد العالي لاصول الدين والمعهد العالي للحضارة الاسلامية التابعين لها وذلك في عدة اختصاصات في أجل أقصاه 18 أكتوبر الجاري.وبينت الجامعة في بلاغ لها السبت، ان هذه الانتدابات تهم حاملي شهادة الدكتوراه أو مقرر معادلة بالنسبة لشهادة الدكتوراه الاجنبية في اختصاصات علوم القرآن والتفسير وعلوم الحديث والفقه وأصول الدين والحضارة الإسلامية واللّغة العربية والفلسفة الإسلامية وفنون التراث (الخزف) والتاريخ الوسيط الأنفوغرافيا واللّغة الفرنسية واللّغة الأنجليزية.ويمكن للطلبة المسجلين بالسنة الثانية او الرابعة بعنوان شهادة الدكتوراه للسنة الجامعية 2019/2020 في نفس الاخصاصات المشاركة في هذا العرض وكذلك الشان بالنسبة للطلبة المتحصلين على شهادة الدكتوراه والذين تمتعوا بعقود سابقة كمدرسين مسجلين بشهادة الدكتوراه حسب ذات البلاغ.وذكرت الجامعة أنه لايتم قبول ملفات المترشحين الذين تحصلوا سابقا على عقدين أو أكثر بجامعة الزيتونة أو بجامعات أخرى، مشيرة الى أنه لا يمكن الترشح في أكثر من اختصاص.