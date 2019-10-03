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تعليق دروس التعليم الاعدادي والثانوي يوم السبت القادم في تونس قبل يوم واحد من موعد اجراء الانتخابات التشريعية ( وزارة التربية)

Jeudi 03 Octobre 2019

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - أعلنت وزارة التربية اليوم الخميس، انه تقرر تعليق الدروس بكل المدارس الاعدادية والمعاهد العمومية كامل يوم السبت 5 أكتوبر 2019 على أن تستأنف يوم الاثنين 7 أكتوبر الجاري بصفة عادية وطبقا لجداول الأوقات المعتمدة، وذلك في اطار الاعداد لعملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها يوم الأحد 6 أكتوبر الجاري.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها، أن قرار تعليق الدروس يهدف الى توفير الظروف الملائمة لحسن سير الاستحقاق الانتخابي، بالمدارس الاعدادية والمعاهد العمومية التي سيتم فتحها كمراكز اقتراع يوم الأحد القادم.

وكانت وزارة التربية، اتخذت منذ الثلاثاء الفارط قرارا مماثلا نص على تعليق الدروس بكل المدارس الابتدائية العمومية كامل يوم السبت القادم ، وذلك في اطار الاعداد لعملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية المرتقب اجراؤها يوم الأحد المقبل.


  
  
     
  
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