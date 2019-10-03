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التيار الديمقراطي يتوجّه إلى القضاء بخصوص الوثيقة المسربة حول تعاقد نبيل قروي وعيش تونسي والنهضة مع مؤسسات إشهار أجنبية ، وهيئة الانتخابات توضح

Jeudi 03 Octobre 2019

Jeudi 03 Octobre 2019
وات - تقدّم حزب التيار الديمقراطي في شخص أمينه العام محمّد عبّو اليوم الخميس بإعلام بجريمة إلى وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس في خصوص الوثيقة المسرّبة والمتعلّقة بتعاقد رئيس حزب قلب تونس والمرشّح للرئاسيّة نبيل القروي وجمعية عيش تونسي وحركة النهضة، مع مؤسسات إشهار ووساطة أجنبية، وفق ما أكّده القيادى غازي الشواشي.

وبيّن الشواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "أنّ الوثيقة والمرجّح انّها صحيحة بالنظر إلى نشرها على موقع وزارة العدل الأمريكية تفيد بإبرام نبيل القروي لاتفاقية مع مؤسسات وساطة وإشهار لنفسه وضبط مواعيد مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الروسي بهدف تلميع صورته وإظهاره مدعوما من هذه الدول"، حسب تعبيره.


وقال " إن الدعم يشمل الدعم المادي والاستخباراتي وفيه اعتداء على أمن تونس الداخلي والتخابر مع أطراف أجنبية"، مضيفا في هذا الجانب أنّ ما قام به رئيس قلب تونس وفي علاقة بالإنتخابات يعدّ جريمة انتخابية يحجّرها القانون الانتخابي ويعاقب عليها بالسجن"، وفق تقديره.

وأكّد انّ الحزب تقدّم رسميّا بإعلام بجريمة إلى وكالة الجمهورية للقيام بالإجراءات اللازمة ضدّ كلّ من رئيس قلب تونس وحركة النهضة وعيش تونسي الذين ارتكبوا هذه الممارسات بهدف تلميع صورهم بمبالغ دفعت بالعملة الصعبة وذلك لكشف الحقيقة ، مضيفا انّ الحزب سيتقدّم بإعلام رسمي إلى هيئة الانتخابات تفيد بوجود جرائم انتخابية.

في المقابل أكدت قناة نسمة التلفزية الخاصة المحسوبة على حزب قلب تونس، في مقال نشرته على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أنّ ما تمّ نشره بخصوص منح القروي مبلغا ماليا هاما قدرة مليون دولار لشخص يدعى شاران قرووال ، وهو من أصول أفغانية للتوسط له ومساعدته لتأمين مقابلة مع كل من رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تندرج في إطار حملات التشويه ضد القروى.

من جهته أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم اعلام الهيئة بالوثائق المنشورة ، وأن الهيئة ستتثبت من هذه الوثائق ومن ما ورد فيها من معطيات ، لمعرفة كيفية تبويبها في صورة صحتها واتخاذ الاجراءات اللازمة.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190330

Afarit  (Tunisia)  |Jeudi 03 Octobre 2019 à 14h 42m |           
نبيل القروي مافيوزي / عيش تونسي ربيبة فرنسا
ما دخل النهضة يا محمد عبو؟
وهل يوجد أفشل منك ومن زوجتك؟
هربت من وزارتك جبنا لأنهم سرقوا الملفات من مكتبك
زوجتك صاحبة مقولة: الشريعة على جثتي
أنت صاحب دعوة المساواة في الميراث
في مجتمع مسلم
لن أتحدث عن مخازن البطاطا الفاسدة التي تاجرت فيها
وزعمت أنها مخازن مؤجرة
عبو : هناك شخص ضبطت زوجته مع " عمروسية بعد الثالثة ليلا في
أحد المبيتات الجامعية
من يكون؟
عندنا الدليل والشهود وموثق بالصوت
اللي ما يجيش راجل مرة عمره ما يجي راجل



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