تشريعية2019-قبلي: قائمات انتخابية تواصل انشطتها الدعائية تزامنا مع انتصاب السوق الاسبوعية بالمدينة

Mardi 01 Octobre 2019



وات

- تزامنا مع انتصاب السوق الاسبوعية بمدينة قبلي نظمت عديد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بالجهة، جملة من الانشطة الدعائية التي ركزت على التواصل المباشر مع رواد السوق وتوزيع المطويات التي تعرف ببرامجها الانتخابية.وفي هذا الاطار تولى اعضاء قائمة حزب حركة نداء تونس وعدد من نشطاء الحزب بالجهة تعريف الاهالي بابرز النقاط التي يرتكز عليها برنامج قائمتهم الانتخابي الذي يتعهد بالعمل على ان تكون قبلي قطبا فلاحيا كبيرا مع دعم الفلاحين ومعالجة مديونية الصغار منهم الى جانب ايجاد حلول لمياه الري بالواحات، حسب ما اكده رئيس القائمة عبد الحفيظ سليم ل(وات).واضاف المصدر ذاته ان برنامجهم الانتخابي يرمي ايضا الى العناية بالقطاع الصحي عبر تعزيز البنية التحتية للمستشفى الجهوي بقبلي والمستشفيات المحلية والمستوصفات مع التفكير في بعث مؤسسة استشفائية جامعية توفر طب الاختصاص بالجهة التي تعاني من نقص حاد في الاطارات الطبية المختصة علاوة على العمل على احداث منطقة تبادل حر مع القطر الجزائري بمنطقة المطروحة من معتمدية رجيم معتوق والتي ستساهم في انعاش الدورة الاقتصادية ودفع السياحة الصحراوية مع الجزائر وتطالب القائمة ايضا باعادة هيكلة الاراضي الدولية ومراعاة اصحاب الحوز في ذلك وضعاف الحال والعاطلين عن العمل فضلا عن تخصيص نسبة من الثروات الباطنية والطاقية للولاية والدفع نحو ربط قبلي بالشبكة الحديدية للحد من مشاكل قطاع النقل، علاوة على تفعيل مبدا التمييز الايجابي بترجمته الى قوانين قادرة على دفع قطاع التشغيل وتطوير البنية التحتية ودعم المبادرة الخاصة مع ايجاد حلول لتسوية وضعية عملة الحضائر.اما القائمة المستقلة " نفزاوة تجمعنا" فانها خيرت تنظيم خيمة دعائية بساحة الشهداء وسط مدينة قبلي قام خلالها اعضاؤها بتوزيع المطويات التي تعرف ببرنامجهم الانتخابي القائم على الدفع نحو بعث مشاريع لتنمية الجهة وفق ما اكده رئيس القائمة محمد الفاضل بن عمران ل(وات) وذلك عبر تكفل الدولة بتمويل مشروع متكامل لتنمية المناطق الصحراوية من خلال احداث صندوق للتنمية مع الرفع من نسق احداث الشركات الخاصة من قبل حاملي الشهادات العليا عبر الترفيع في راسمال شركة التنمية والاستثمار وتركيز فرع لبنك الجهات اضافة الى انشاء دار الباعث التي ستجمع صلبها كل هياكل دعم الاستثمار مع توفير الاحاطة الكاملة لحاملي افكار المشاريع في مرحلة الاحداث ومرافقتهم.كما يدعو برنامج القائمة الى العمل على تسوية وضعية التوسعات الخاصة واحداث وحدة فنية تتكفل بمتابعة سلامة النخيل وصيانة الواحات، فضلا عن تامين التزويد المستمر للجهة بالاعلاف وتوسيع مجال تدخل صندوق الكوارث ليشمل تغطية خسائر الفلاحين مع احداث ابار عميقة بالمناطق التي تشكو شح المياه واضاف بن عمران ان القائمة ستعمل على احداث ملاعب كرة قدم مصغرة في كل عمادة وتوسيع مركز التخييم والتربصات بدوز مع تخصيص ثلثي المقاسم الفلاحية في مشروع المحدث الذي سيتم انجازه للمراة والشباب العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا والحرص على بعث فضاءات للترفيه العائلي الى جانب وضع برنامج شامل لدفع القطاع السياحي والعمل على تطوير النشاط الحرفي وبعث فضاء لترويج منتوجات الحرفيين.ويسعى الى العمل على تحسين البنية التحتية وظروف العيش عبر اقرار برنامج للتلقيح المستمر ضد الالتهاب الكبدي في كافة ارجاء الولاية وتحسين اداء وجودة قطاعي الصحة والنقل والحرص على ربط منطقة قصر غيلان بالتيار الكهربائي وتهيئة وتوسيع الطريق الرابطة بين الفوار ورجيم معتوق اين سيتم العمل على احداث منطقة تبادل حر مع الجزائر علاوة على تحسين الخدمات الادارية مع فتح خطوط النقل نحو العاصمة والمدن الاخرى لحافلات القطاع الخاص ودفع ابناء الجهة للتموقع في مراكز القرار العليا في الادارة والمسؤوليات السياسية.