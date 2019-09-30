دعوة القائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية إلى ''إدراج مواقفها من الحريات الفردية والمساواة، بصفة صريحة وواضحة'' (مجتمع مدني)

Lundi 30 Septembre 2019
وات - دعت الجمعيات الناشطة في إطار الإئتلاف المدني من أجل الدفاع عن الحريات الفردية ومرصد الدفاع عن الحق في الإختلاف، جميع القائمات الحزبية والمستقلة والإئتلافات الإنتخابية، إلى "إدراج مواقفها من الحريات الفردية والمساواة بصفة صريحة وواضحة، يتحمّلون من خلالها مواقفهم تجاه الناخبين".
كما طلبت الإئتلافات الممضية على بيان مشترك أصدرته اليوم الإثنين، من جميع الإعلاميين والإعلاميات، إلى "تضمين المسائل المتعلقة بالحريات الفردية والمساواة ضمن الأسئلة المطروحة على ممثلي القائمات المترشحة، وذلك من أجل تكوين معرفة أوسع لدى الناخبين بمواقف القائمات المترشحة من هذه المسائل".
وقالت الأطراف الموقّعة "بمتابعتنا عن كثب للحملات الإنتخابية، سواء المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية أو التشريعية منذ انطلاقها، فإننا نعبّر عن أسفنا الشديد لغياب المسائل المتعلقة بالحريات الفردية والمساواة، من برامج عدد من المترشحين للإنتخابات الرئاسية وكذلك بأغلب القائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية وذلك بالتثبّت منها إلى حدود صدور هذا البيان وهو ما يشكل في نظرنا خطرا على الحقوق والحريات في تونس، نتيجة عدم اهتمام النخبة السياسية بها".
وذكّر البيان بأنّ الدولة التونسية بمصادقتها على دستورها في 27 جانفي 2014، قد أقرّت صراحة ضمان الحريات الفردية لجميع الأشخاص والمساواة التامة بينهم وهو ما ينتظر التفعيل، من خلال تنقيح عدد هام من القوانين التي تعود إلى زمن بعيد، لكنها ما تزال أيضا حيز النفاذ وتمس مسّا صارخا من الحقوق والحريات للأشخاص".
كما طلبت الإئتلافات الممضية على بيان مشترك أصدرته اليوم الإثنين، من جميع الإعلاميين والإعلاميات، إلى "تضمين المسائل المتعلقة بالحريات الفردية والمساواة ضمن الأسئلة المطروحة على ممثلي القائمات المترشحة، وذلك من أجل تكوين معرفة أوسع لدى الناخبين بمواقف القائمات المترشحة من هذه المسائل".
وقالت الأطراف الموقّعة "بمتابعتنا عن كثب للحملات الإنتخابية، سواء المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية أو التشريعية منذ انطلاقها، فإننا نعبّر عن أسفنا الشديد لغياب المسائل المتعلقة بالحريات الفردية والمساواة، من برامج عدد من المترشحين للإنتخابات الرئاسية وكذلك بأغلب القائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية وذلك بالتثبّت منها إلى حدود صدور هذا البيان وهو ما يشكل في نظرنا خطرا على الحقوق والحريات في تونس، نتيجة عدم اهتمام النخبة السياسية بها".
وذكّر البيان بأنّ الدولة التونسية بمصادقتها على دستورها في 27 جانفي 2014، قد أقرّت صراحة ضمان الحريات الفردية لجميع الأشخاص والمساواة التامة بينهم وهو ما ينتظر التفعيل، من خلال تنقيح عدد هام من القوانين التي تعود إلى زمن بعيد، لكنها ما تزال أيضا حيز النفاذ وتمس مسّا صارخا من الحقوق والحريات للأشخاص".
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Par:Fessi425 (Tunisia )
Sur: دعوة القائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية إلى ''إدراج مواقفها من الحريات الفردية والمساواة، بصفة صريحة وواضحة'' (مجتمع مدني)