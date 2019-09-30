تشريعية 2019-قفصة: القائمات المستقلة ''اللقاء الشعبي'' و''صوت قفصة'' و''حلول للماء والبطالة والتنمية'' تواصل حملاتها الدعائية

Lundi 30 Septembre 2019



وات

- تواصل القائمات المستقلة "اللقاء الشعبي" و"صوت قفصة" و"حلول للماء والبطالة والتنمية" حملاتها الدعائية للانتخابات التشريعية المزمع اجرؤها يوم 6 أكتوبر القادم عن الدائرة الإنتخابية قفصة وذلك للتعريف ببرماجها الإنتخابية.واختارت القائمة المستقلة "اللقاء الشعبي"، اليوم الاثنين، في حملتها الدعائية التواصل المباشر مع المواطنين وتوزيع مطويات للتعريف ببرنامجها الإنتخابي واعضاء قائمتها بمعتمديات الرديف وام العرايس تزامنا مع السوق الاسبوعية.وأفاد رئيس القائمة المستقلة "اللقاء الشعبي"، زهير زويدي، انه في صورة نيله ثقة الناخبين سيعمل على الدفاع عن حق العاطلين عن العمل في التشغيل ودعم الفلاحين الصغار والنهوض بالقطاع الفلاحي وتحسين الوضع الصحي بالمؤسسات الصحية بقفصة وتهيئة البنية التحتية للطرقات والمؤسسات التربوية والرياضية ودعم الجمعيات الصغرى.وأضاف زهير زويدي في تصريح لـ(وات)، انه سيسعى إلى تدعيم اسطول النقل بالجهة وتحسينه وتمكين مناب ولاية قفصة من 20 بالمائة من عائدات الفسفاط للمشاريع التنموية وإحداث مسلك سياحي ودعم المبادرات الخاصة للشباب للانتصاب للحساب الخاص.اما القائمة المستقلة "صوت قفصة"، فكانت وجهتها في حملتها الإنتخابية، اليوم الاثنين، معتمدية بلخير، أين قامت بالتجول وتوزيع مطويات والتواصل المباشر مع المواطنين للتعريف ببرنامجها الإنتخابي.وصرح مدير حملة القائمة المستقلة "صوت قفصة" علي خضر، ان القائمة اعدت برنامجها الإنتخابي من منطلق نشاط اعضائها بالمجتمع المدني، ويتضمن في نقاطه رد الاعتبار للمواطن من خلال تشريكها في صناعة القرار وإيجاد حل لمشكل انقطاع الماء الصالح للشرب والتلوث البيئي والنهوض بالقطاع الفلاحي وفتح آفاق ترويجي للمنتوجات الفلاحية بالجهة واستعادة البذور الطبيعية وتسوية وضعية الأراضي الإشتراكية.وأشار علي خضر، في تصريح لـ(وات)، إلى أن القائمة ستسعى إلى إحداث مسلك سياحي لجهة قفصة مع تركيز مندوبية جهوية للسياحة بقفصة والضغط على الحكومة لانهاء مشروع مشتشفى متعدد الاختصاصات وسن تشريعات تكفل حق المواطن في الصحة وتحسين البنية التحتية للطرقات والنهوض بقطاع الصناعات التقليدية والترويج له، إضافة إلى مراجعة منظومة التكوين والتعليم.في حين كانت معتمديات "زانوش" و"القصر" و"سيدي عيش" و"لالة" ومنطقة "العقيلة"، محطة القائمة المستقلة "حلول للماء والبطالة والتنمية" للدعاية لانتخابها في الانتخابات التشريعية، من خلال الاستماع إلى مشاغل المواطنين والتواصل المباشر معهم وتقديم برنامجها الإنتخابي.وقال رئيس القائمة المستقلة "حلول للماء والبطالة والتنمية"، محمد جدلاوي، ان برنامجه الإنتخابي سيعمل على إيجاد حل للانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب بالجهة واقتراح منحة تلوث وبطاقة علاج مجانية لمواطني الحوض المنجمي وتفعيل نشاط اعوان شركة البيئة والغراسة والبستنة وتسوية وضعيات عملة الحضائر والدفاع عن حق أصحاب الشهائد العليا في التشغيل.وأضاف محمد جدلاوي لـ(وات)، انه سيقترح منظومة القرعة الرقمية في عملية الانتداب بشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي ودعم القطاع الفلاحي من خلال الشروع في استغلال الآبار الجاهزة مع جلب المستثمرين للانتصاب للحساب الخاص واحداث مركز ترفيهي ومدينة العاب وإنهاء انجاز المستشفى متعدد الاختصاصات والطريق السيارة الرابط قفصة بتونس العاصمة وتحسين البنية التحتية للطرقات.