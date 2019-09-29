عادل البرينصي: ليس هناك نية لتاجيل او الغاء الانتخابات الرئاسية...

Dimanche 29 Septembre 2019
وات - قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، اليوم الاحد، إن الهيئة عاقدة العزم على تنظيم الانتخابات الرئاسية في أجلها المحدد وهو يوم 13 اكتوبر القادم رغم وعيها بوجود ازمة اخلاقية وسياسية وقانونية ودستورية بالنظر الى عدم الافراج الى حد الان على احد المترشحين للدور الثاني للرئاسية.
واوضح اانه لا يجب ان تفهم تصريحات رئيس الهيئة وبعض اعضائها بشان إمكانية الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية على أن هناك نية لالغاء الانتخابات أو تاجيلها، لاسيما وأن الهيئة مؤتمنة على إنجاح المسار الانتخابي والديمقراطي واحترام الاجال الدستورية (رئيس مؤقت لمدة 90 يوما).
وستواصل هيئة الانتخابات، وفق البرينصي، الضغط من أجل الافراج عن المرشح نبيل القروي، مؤكدا في المقابل على استقلالية القرار القضائي.
يشار إلى أن هيئة الانتخابات وجهت عديد المراسلات الى وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء ومحكمة الاستئناف وقاضي التحقيق، للمطالبة بضمان تساوي الفرص بين المترشحين للانتخابات الرئاسية قيس سعيد ونبيل القروي، حسب ما اكده رئيس الهيئة الانتخابية نبيل بفون في تصريحات اعلامية سابقة.
واوضح اانه لا يجب ان تفهم تصريحات رئيس الهيئة وبعض اعضائها بشان إمكانية الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية على أن هناك نية لالغاء الانتخابات أو تاجيلها، لاسيما وأن الهيئة مؤتمنة على إنجاح المسار الانتخابي والديمقراطي واحترام الاجال الدستورية (رئيس مؤقت لمدة 90 يوما).
وستواصل هيئة الانتخابات، وفق البرينصي، الضغط من أجل الافراج عن المرشح نبيل القروي، مؤكدا في المقابل على استقلالية القرار القضائي.
يشار إلى أن هيئة الانتخابات وجهت عديد المراسلات الى وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء ومحكمة الاستئناف وقاضي التحقيق، للمطالبة بضمان تساوي الفرص بين المترشحين للانتخابات الرئاسية قيس سعيد ونبيل القروي، حسب ما اكده رئيس الهيئة الانتخابية نبيل بفون في تصريحات اعلامية سابقة.
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Par:legitme (Tunisia )
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