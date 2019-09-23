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تونس تستعد لانجاز شبكة الجيل الخامس للأنترنات في غضون سنة 2021

Lundi 23 Septembre 2019

Lundi 23 Septembre 2019
وات - "تتأهب تونس للإنطلاق في إنجاز شبكة الجيل الخامس للأنترنات في 2021" وفق ما صرح به، الإثنين، وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، محمد أنور معروف، ل(وات). وأضاف معروف "إن طريقة إطلاق الجيل الخامس ستكون مبتكرة ومغايرة للانجازات، التي تعلقت بالجيل الرابع ".
وأوضح أن الشبكة ستوظف في مختلف القطاعات وتحقق مردودية كبيرة، سيما، في قطاعي الفلاحة والصحة.



وبيّن معروف، لفدى افتتاحه لفعاليات الدورة الثالثة لمنتدى "هواوي للابتكار التكنولوجي في شمال إفريقيا"، الذي تحتضنه تونس لاول مرة، توفّر البنية التحتية لإطلاق الإنجازات بخصوص الجيل الخامس للأنترنات.
وأكد أنّه سيتم اسداء علامة المؤسسة الناشئة ل14 شركة، في اطار المنتدى الافريقي للمؤسسات الرقمية المزمع تنظيمه يومي 24 و25 سبتمبر بتونس، ليصبح عدد الشركات الناشئة في تونس 114 شركة متحصلة على هذه العلامة.
وفي هذا السياق، أبرز المدير العام المساعد لشركة هواوي بتونس، عماد بن حليمة، أن الدورة الثالثة لمنتدى "هواوي" يهدف إلى دعم الإقتصاد الرقمي وتعزيز تجهيزاته الأساسية وشبكاته و"بناء نظام تكنولوجي فعال".
كما يندرج المنتدى ضمن الاحتفال بالذكرى العشرين لانتصاب شركة هواوي في تونس.
يشار ان شركة هواوي الصينية تشغل في تونس ما يناهز 150 مهندسا و1000 موظف بصفة غير مباشرة وفق ما أوضحه بن حليمة.

  
  
     
  
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