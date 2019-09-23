نقابة الصحفيين: تسجيل 34 اعتداء على صحفيين بين 16 جويلية و16 سبتمبر خلال المسار الانتخابي

Lundi 23 Septembre 2019



وات

- سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الفترة الممتدة بين 16 جويلية و16 سبتمبر ، 34 اعتداء على الصحفيين تعلقت بالمسار الانتخابي من ضمن 40 اشعاربحالة اعتداء.وقد طالت الاعتداءات وفق تقرير الرصد للدورالأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها الصادراليوم الاثنين، 36 صحفية وصحفيا، من بينهم 20 صحفية و16 صحفيا يعملون في 7 إذاعات و7 قنوات تلفزية وموقعين الكترونيين ووكالة أنباء وحيدة وجريدة مكتوبة وحيدة.وسجلت الوحدة خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ارتفاعا كبيرا لحالات المضايقة والمنع من العمل مقارنة بالفترات الماضية، حيث سجلت الوحدة 18 حالة مضايقة و7 حالات منع من العمل لا تصنف كاعتداءات خطيرة نتجت عن تشنج المناخ العام خلال الحملة، أو سوء فهم القانون من قبل القائمين على إنفاذه.كما سجلت الوحدة اعتداءات تصنف بالخطيرة ومن بينها 4 اعتداءات جسدية و 3 اعتداءات لفظية وحالة تحريض وحيدة وحالة تهديد وحيدة.وقد تصدر رؤساء مراكز الاقتراع قائمة المعتدين بـ 9 اعتداءات يليهم لجان تنظيم الحملات بـ 8 اعتداءات.ووفق نفس التقرير تم تسجيل مسؤولية المترشحين في الانتخابات على 3 اعتداءات في حين تسببت عناصر حماية الشخصيات في 3 اعتداءات، يليهم أنصار المترشحين وأمنيون ونشطاء التواصل الاجتماعي بـ 2 اعتداءات لكل منهم.كما كان سياسيون وحزب سياسي ومواطنون ومديرو حملة وملاحظون مسؤولة عن اعتداء وحيد لكل منهم.وتوزعت خارطة الاعتداءات على الصحفيين خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية على 15 ولاية من أصل 24 ولاية بالجمهورية التونسية حيث سجلت أعلى نسبة في تونس العاصمة بـ 9 اعتداءات تليها ولاية باجة ب 5 اعتداءات ثم ولايات سوسة وصفاقس ومدنين بـ 3 اعتداءات في كل منها.وفي هذا الاطار،أوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بتتبع الحالات الواردة بالتقرير إداريا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة ازاءها.كما أوصت هيئة الانتخابات باخطار أعوانها ببنود التعامل مع الصحفيين داخل مراكز ومكاتب الاقتراع وتوضيح الجوانب القانونية المنظمة لعملهم خلال تغطية عمليات الاقتراع والفرز.كما أوصت المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية بالاعتذار الصريح والعلني للصحفيين ضحايا الاعتداءات من قبل المرشحين ومن قبل من ارتكبها.وشدت على ضرورة أن يقوم المترشحون بتدريب الفرق العاملة معهم على التعامل مع الصحفيين وفقا لمبادئ الدستور والمواثيق الدولية والنصوص الوطنية في علاقة بحرية الصحافة وحق النفاذ إلى المعلومة وعدم التمييز بين وسائل الاعلام واحترام حق المواطن في الحصول على المعلومات.