بطولة الرابطة الاولى - بعد راحة مطولة غدا تستانف البطولة

Lundi 23 Septembre 2019



وات

- تستانف بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم نشاطها غدا الثلاثاء باجراء مقابلات جولتها الثالثة وذلك بعد راحة تواصلت اكثر من ثلاثة اسابيع واقترنت بمشاركات اندية والمنتخب الوطني الاولمبي والمنتخب الاول ومنتخب المحليين في مقابلات ودية ورسمية ضمن مسابقات افريقية وعربية .وبينما خاضت بعض الاندية خلال الاسابيع الماضية مقابلات ضمن تصفيات مسابقات خارحية وشارك بعض اللاعبين في مقابلات ودية ورسمية ضمن المنتخاب الوطنية احتجات بعد الاندية الاخرى الى اجراء مقابلات ودية لتاثيث فترة الراحة والحفاظ على جاهزية اللاعبين خاصة من الناحية البدنية.ويستضيف الترجي الرياضي التونسي بطل الموسم الماضي في اطار الجولة الثالثة نادي حمام الانف غدا بملعب رادس ( الساعة 18).ويبحث بطل تونس في الموسم الماضي عن فوز ثان يعزز به موقعه في المنافسة بينما يبحث فريق الضاحية الجنوبية برصيد نقطة واحدة عن تحقيق اول انتصار رغم صعوبة المهمة.وكان الترجي الرياضي التونسي تعادل في اطار ذهاب الدور التمهيدي من تصفيات رابطة افريقا لكرة القدم منذ 10 ايام مع نادي ايلكت سبور التشادي 1-1 ثم خاض مباراة ودية مع الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة فاز فيها برباعية نظيفة في غياب العناصر الدولية ومن جهته اجرى نادي حمام الانف خلال فترة توقف البطولة مقابلة ودية اولى بملعب الزهراء انهزم فيها امام الملعب القابسي بهدف لصفر ثم انهزم في مباراة ثانية امام النادي الافريقي 1-3 ويدير المباراة يوم غد الحكم وسيم بن صالح.في ملعب المنزه ( دون حضور الجمهور ) يسعى النادي الافريقي الى تحقيق فوزه ثالث على التوالي "على الميدان" رغم ان الاتحاد الدولي" فيفا " طالب بسحب 6 نقاط بسبب العقوبة .وقد سحبت الجامعة 6 نقاط من رصيد النادي الافريقي من فوزين حققهما ابناء لسعد الدريدي مع انطلاق سباق البطولة.ويعول النادي الافريقي عل مهاجمه بلال الخفيفي وصاحب الخبرة زهير الذوادي من اجل تحقيق فوز يختاجه الفريق في وضعية صعبة يعيشها النادي خاصة على المستوى الاداري وفي علاقة بسداد ديون بعض اللاعبين السابقين . وكان فاز بنتيجة 3-1 في مباراة ودية منذ خمسة ايام على نادي حمام الانف 3-1 ويستضيف ابناء لسعد الدريدي غدا فريق هلال الشابة الذي يدخل بطولة الرابطة المحترفة الاولى باحثا عن الظهور بوجه مشرف بعد ان فرض سيطرة كلية في سباق الر ابطة المحترفة الثانية في العام الماضي .ويدير المباراة نعيم حسني في بنزرت يستقبل النادي البنزرتي في ملعب العالية الصاعد الثاني من بطولة الرابطة المحترفة الثانية مستقبل سليمان في سعي لتحقيق الفوز لكن مهمة فريق الشمال تبدو صعبة امام متصدر الترتيب ب4 نقاط .واجرى النادي البنزرتي مقابلتين وديتين مع جاره فريق العالية الرياضية فاز فيه بنتيجة عريضة 9-1 قبل ان يتبارى مع فريق منزل عبد الرحمان بنتيجة 4 - صفر ويعول النادي البنزرتي على حسن استعداد زياد العونلي العائد لتشكيلة الفريق بعد تجربة قصيرة في الحليج وكذلك على يوسوفا مبينغي .وكان المستقبل الرياضي بسليمان فاز من جهته في مباراة ودية منذ اسبوع على النجم الرادسي 3-1 .ويدير اللقاء يوم غد في بنزرت الحكم يسري بوعلي في القيروان ينتظر ان يشتد التنافس بين شبيبة القيروان الباحثة عن الفوز والنادي الصفاقسي الباحث عن طمانه جماهير بعد بعض النتائج المخيبة مما ادى الى الاستغناء عن مدربه نيبوتشا. وهو يحمل في رصيده 3 نقاط.وينتظر ان يشرك فريق الشبيبة لاعبه النجيري الجديد 'قدوين اوباجي' الذي تم تاهيله للمشاركة مع فريقه .واجرى فريق اكابر الشببية مباراة ودية مع فريق النخبة فاز فيها 5-1 تحضيرا لعودة البطولة وتبحث الشبيبة عن فوزها الثاني على ملعبها بعد ان كانت هزمت اتحاد بنقردان في الجولة الاولى 1-صفر. ويدير اللقاء غدا الحكم اسامة بن اسحاق .في تطاوين يبدو الحوار مشوقا في "دربي" الجنوب الشرقي عندما يستضيف اتحاد تطاوين على ملعب نجيب الخطاب جاره اتحاد بنقردان .واذا كان الفريق المحلي يمني النفس بفوز اول في سباق البطولة فان اتحاد بنقردان الذي دخل "نادي" الفرق التونسية المشاركة في المسابقات الافرقية اصبح يراهن على مراكز متقدمة في السباق وهويحتل المركز السادس وقد عزز صفوفه بعدد من اللاعبين ذوي التجربة على غرار البرازيلي ميلو دوس سانتوس وعمر زكري وغازي عبد الرزاق .ويحرس مرماه غيث اليفرني ويدير اللقاء يوم غد في ملعب نجيب الخطاب الحكم محرز المالكي وتدور يوم الاربعاء بملعب بن جنات ( المنستير) مباراة الاتحاد المنستيري وضيفه الملعب التونسي .ويسعى الاتحاد المنستيري المتصدر باربع نقاط الى الاستفادة من عاملي الملعب والجمهور من اجل كسب فوز جديد على حساب فريق البقلاوة الذي يملك في رصيده نقطة واحدة ويدر اللقاء الحكم امير العيادي.ويذكر انه تم تاجيل مباراة نجم المتلوي مع النجم الساحلي باعتبار مشاركة فريق النجم في تصفيات كاس محمد السادس للاندية الابطال.