انتاج مسرحي محلي غزيز في المهرجان الوطني للمسرح التونسي في دورته الاولى

Lundi 23 Septembre 2019



وات

- انطلقت مساء، الأحد، بالمركب الثقافي بتطاوين فعاليات الدورة الاولى للمهرجان الوطني للمسرح التونسي، التي تتواصل إلى يوم الإربعاء 25 سبتمبر 2019.وينتظم المهرجان في إطار دورة الفنان، منصف السويسي، التي انطلقت منذ الجمعة 20 سبتمبر 2019 وتتواصل الى غاية يوم 16 نوفمبر 2019 بإشراف مركز الفنون الدرامية والركحية بتطاوين.وتضمن برنامج اليوم الاول من المهرجان عرض مسرحي يحمل عنوان "حقيبة السعادة" لنادي المسرح بالمركب الثقافي بتطاوين، الذي يقوم بتأطيره الاستاذ، حمزة بن عون.وتلى العرض المسرحي تجليات موسيقية من آداء تلاميذ المعهد الجهوي للموسيقى بتطاوين بتأطير الاستاذة، فاطمة بن سلطان.اما العرض المسرحي الثاني هذا المساء فكان لنادي المسرح بالاعدادية النموذجية بتطاوين تحت عنوان "تماثيل"، تاطير الاستاذ، انيس اللعواني.وسيتم تقديم العروض في اطار المهرجان بوتيرة اربعة عروض مسرحية وهي مسرحية "كوميديا2" لشركة شمس للانتاج بمدنين ومسرحية "قمرة دم" لشركة مسرح الحمراء ومسرحية "مناورة" لشركة اللمة للانتاج المسرحي بقابس ويختتم المهرجان بمسرحية "وسم" لجمعية مدى للمسرح بتطاوين.وسيتم خلال الدورة الاولى من المهرجان الوطني للمسرح التونسي بتطاوين تكريم الناقد المسرحي، احمد حاذق العرف، مع ورشة تفكير مفتوحة برواق الفنون للمركب الثقافي بتطاوين وقراءات مسرحية من مدونة المسرح التونسي باحدى المقاهي الثقافية في المدينة.