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تشريعية 2019 -قايس :قائمة الوطن الجديد توزع بيانها الانتخابي

Dimanche 22 Septembre 2019

Dimanche 22 Septembre 2019
وات - استغلت القائمة الائتلافية الوطن الجديد المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة قابس والتي يرأسها الطيب بالصادق مقر حملتها الموجود بعين السلام وهي من أهم الساحات بمدينة قابس لتوزع بيانها الانتخابي على عموم المواطنين وتحثهم على التصويت لفائدتها.

وتعتبر هذه القائمة أن الحل الأمثل للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد هي الإيمان بقدرة المواطن التونسي على الفعل الايجابي اذا ما توفرت له الفرص المتاحة لغيره مع تشريكه في كل القرارات.
وتعهدت هذه القائمة في بيانها الانتخابي بالقيام بالمبادرات التشريعية اللازمة من أجل تناغم قوانين البلاد مع دستور 2014 وذلك في اجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابها مبينة ان غياب المحكمة الدستورية أمرا لا تقبله وستسعى إذا ما نالت ثقة الناخبين بفعل كل ما يجب لتركيزها.

وبين أعضاء قائمة الوطن الجديد في بيانهم الانتخابي أن قابس بخصوصياتها الجغرافية والتي قال عنها الكاتب محمد المرزوقي أنها " جنة الدنيا" قد غرقت في التلوث واستنزفت مائدتها المائية وفقدت واحتها واغلب ساحلها البحري نتيجة سياسات خاطئة وهو ما يحملهم مسؤولية الاشتراك في حل لهذه الإشكاليات مع تنفيذه في أسرع الآجال.

  
  
     
  
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