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تشريعية 2019-قابس : نشاط قائمة حزب حركة النهضة

Dimanche 22 Septembre 2019

Dimanche 22 Septembre 2019
وات - زار عشية اليوم اعضاء قائمة حزب حركة النهضة المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة قابس مرفوقين برئيس حركتهم راشد الغنوشي الأرض المخصصة لانجاز المستشفى الجامعي وهو من المشاريع المعطلة بالجهة.

وبين رئيس هذه القائمة محمد زريق ان هذا المستشفى من الملفات التي تحظى بالأولوية في اهتمامات قائمته باعتباره يحظى بإجماع كل أهالي قابس شأنه في ذلك شأن ملف كلية الطب التي ستناضل قائمته من أجل انجازها.


وبين زريق ان قائمته ستواصل كذلك النضال من اجل إنهاء سكب الفوسفوجيبس في البحر مشيرا الى ان الحكومة لم تكن في مستوى التحدي ولم تحترم الرزنامة التي أعلنت عنها بخصوص معالجة هذا الملف.

واستعرض رئيس قائمة حزب حركة النهضة بقابس الجهود التي بذلها نواب الجهة لانجاز المستشفى الجامعي محملا الحكومة المسؤولية في التعطل الذي يشهده هذا الملف جراء عدم إصلاح الخلل الاجرائي الحاصل فيه مشيرا إلى أن أبناء ولاية قابس كانوا يأملون في انطلاق انجاز هذا المشروع خلال سنة 2019 .

من جهته عبر راشد الغنوشي عن دعمه لاستحقاقات ولاية قابس الصحية والبيئية مبينا انه من الأهمية بمكان معالجة التلوث الصناعي بالجهة بشكل جذري وضمان حق أهالي قابس في العيش في بيئة سليمة معبرا عن تفاؤله بمستقبل هذه الولاية وبمستقبل حزب حركة النهضة فيها التي ستحقق في الاستحقاق الانتخابي القادم نتائج ايجابية حسب تقديره.

  
  
     
  
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