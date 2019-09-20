تشريعية 2019-أريانة: تكثيف مجموعة من القائمات لأنشطتها الدعائية بعدد من مناطق الدائرة الانتخابية

Vendredi 20 Septembre 2019



وات

- انطلقت قائمة "مواطنون ونشارك" الائتلافية، اليوم الجمعة، في حملتها الانتخابية برئاسة راضية الجربي، الحقوقية ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بمختلف المناطق بالدائرة الانتخابية اريانة، في إطار الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 6 أكتوبر القادم، حيث كان أعضاء القائمة على موعد مع كافة أهالي الجهة بسوق الجمعة بسيدي صالح بسكرة ومنطقة رواد وأريانة المدينة وتحديدا بالمنزه السادس.وتسعى القائمة الائتلافية "مواطنون ونشارك"، التي اختارت "ناس نبدلوا" شعارا لها، أن تكثف اتصالاتها المباشرة مع متساكني المناطق الشعبية والاحياء السكنية ولا سيما النساء منهم، عبر التحاور معهن مباشرة بالمنازل والاسواق لحثهن على التصويت لفائدتها، فضلا عن التعريف بالبرنامج الانتخابي الذي يضم العديد من البنود ذات الصلة بالتنمية وتحسين ظروف العيش بالجهة ككل.ومن أهم تعهدات القائمة "العمل على حل مشكلة النقل بأريانة، وذلك بمد شبكات المترو الخفيف ليشمل العديد من المناطق، بهدف تحسين النقل العمومي ومقاومة الاختناق المروري ومعالجة المشاكل البيئية، على غرار السعي الى ربط كافة المناطق السكنية بشبكات الصرف الصحي والعمل على تفعيل مبدأ التمييز الايجابي لفائدة الأحياء الشعبية والتصدي للتشغيل الهش وآلياته ودعم تواجد المرأة في مراكز القرار وتعزيز الانشطة الثقافية والرياضية لمقاومة أوجه الجريمة والارهاب".واختارت قائمة "الرحمة" الحزبية، الانطلاق في حملتها الانتخابية للتشريعية من سوق الجمعة سيدي صالح برواد، حيث تولى أعضاؤها برئاسة أحمد بن عياد، التواصل مباشرة مع المواطنين وتوزيع المطويات، فيما اختارت القائمة الحزبية "المؤتمر من أجل الجمهورية"، برئاسة محمد بلحسن، التوجه للناخبين بسيدي ثابت وتحديدا بالسوق الاسبوعية والتعريف ببرنامجها الانتخابي في إطار خيمة انتخابية تم نركيزها للغرض مع توزيع المطويات.وتواصل قائمة "حركة الشعب" الحزبية برئاسة زياد الصغاري، انشطتها الدعائية بأريانة، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين بسيدي ثابت، في حين تنقل أعضاء قائمة "الامل" الحزبية، برئاسة عبد العزيز القطي، الى منطقتي سكرة ورواد للاتصال المباشر مع المواطنين وتوزيع المطويات، الى جانب قائمة "التيار الديمقراطي" برئاسة نبيل حجي باريانة المدينة وتحديدا حي النصر، أين نظمت خيمة دعائية للتواصل المباشر مع المواطنين وتوزيع المطويات ايضا.من جهتها، تواصل كذلك قائمة "السنبلة "المستقلة تحركاتها الدعائية لليوم السابع على التوالي، منذ انطلاق الحملة الانتخابية التشريعية، بالتواجد خاصة بمدخل النخيلات برواد ومنطقة سكرة لتوزيع المطويات، فيما يقوم اعضاء قائمتي "مشروع تونس" وقائمة "بني وطني" الحزبيتين، بدور دعائي مكثف بكل من أريانة المدينة ورواد.