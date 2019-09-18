الالعاب المتوسطية وهران -2021 : الكشف عن الشعار الرسمي و تميمة النسخة ال19

Mercredi 18 Septembre 2019
وات - تم مساء امس الثلاثاء الكشف عن الشعار الرسمي وتميمة النسخة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها وهران في 2021 و صرح مدير عام الالعاب المتوسطية سليم ايلاس في كلمة افتتاح الحفل الذي اقيم باحد نزل مدينة وهران ان هذه العملية تعتبر " تخطي لمرحلة جديدة "في مسار التحضيرات لهذا الحدث الرياضي الذي تستضيفه الجزائر للمرة الثانية في تاريخها بعد ان استضافت بالجزائر طبعة 1975 مضيفا " بعد 44 سنة لدينا شرف كبير ومسؤولية ثقيلة لتنظيم هذه التظاهرة الرياضية ".
واوضح ان المرور الى هذه المرحلة الجديدة التي تستدعي تحديد الهوية المرئية للالعاب "سيسمح لمجتمعاتنا العيش الكلي للالعاب المتوسطية وهران 2021 وتقوية الحوار من اجل السلام والصداقة بين الشعوب " .
وبخصوص الهوية المرئية للنسخة ال19 للالعاب المتوسطية فان منظميها ارادوها "مبدعة وواقعية ". واشار الى انه "بشكله والوانه وهويته فان الشعار الرسمي يحمل في روحه فلسفة الوان حوض المتوسط التي تعتبر مدينة وهران منارة فيه".
كما اضاف "انه بتجسيد هوية قوية تعكس سلالة فان شكل الشعار الرسمي يرمز الى وجه الاسد وان افكار الالوان المجسدة في هذا الشعار هي التعبير عن الهوية المتوسطية".
واوضح ان المرور الى هذه المرحلة الجديدة التي تستدعي تحديد الهوية المرئية للالعاب "سيسمح لمجتمعاتنا العيش الكلي للالعاب المتوسطية وهران 2021 وتقوية الحوار من اجل السلام والصداقة بين الشعوب " .
وبخصوص الهوية المرئية للنسخة ال19 للالعاب المتوسطية فان منظميها ارادوها "مبدعة وواقعية ". واشار الى انه "بشكله والوانه وهويته فان الشعار الرسمي يحمل في روحه فلسفة الوان حوض المتوسط التي تعتبر مدينة وهران منارة فيه".
كما اضاف "انه بتجسيد هوية قوية تعكس سلالة فان شكل الشعار الرسمي يرمز الى وجه الاسد وان افكار الالوان المجسدة في هذا الشعار هي التعبير عن الهوية المتوسطية".
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