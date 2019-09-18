فرحات الراجحي رئيس قائمة حزب التيار الديموقراطي ببنزرت: اولويتنا استكمال المؤسسات الدستورية ولا مجال لتغيير الدستور

Mercredi 18 Septembre 2019



وات

- أكّد رئيس قائمة حزب التيار الديموقراطي المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة بنزرت الانتخابية فرحات الراجحي أن من الأولويات الكبرى وذات البعد الوطني لقائمته وحزب التيار الديموقراطي استكمال المؤسسات الدستورية الأربع المتبقية بعد هيئتي الانتخابات ومقاومة الفساد وهي المحكمة الدستورية وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة حقوق الانسان وأيضا هيئة الاتصال السمعي البصري .وأوضح في تصريح لمراسل (وات ) انها أولويات أساسية لضمان الانتقال الديموقراطي والنهوض بالأوضاع التنموية والبشرية ببلادنا، مؤكدا رفض كل رغبة أو محاولة لتغيير الدستور واضافة صلاحيات جديدة للرئيس معتبرا أن المطالبين بتغيير الدستور الحالي يتمسّكون بذريعة واهية وفق تعبيره لتعليق فشلهم السياسي وأن أي محاولة لتغييره ستعود بالبلاد الى ما وصفه " بالدكتاتورية " خاصة وان رئيس الجمهورية حاليا يتمتع بـ16 صلاحية قوية وذات شان حسب قوله.وأضاف ان من اولويات قائمته أيضا محاربة الفساد والعمل على ان تكون التعيينات وفق الكفاءة والنزاهة لا المحاباة والمحاصصة بالتوازي مع العمل على تحسين المناخ الاقتصادي بإزالة كل أنواع التراخيص وتعويضها بكراسات الشروط معتبرا تلك التراخيص الإدارية مصدرا ومنبعا للفساد والمحسوبية .وعلى المستوى الجهوي ذكر الراجحي أن من أولويات قائمته الانتخابية إيجاد الحلول البديلة لاشكاليات النقل والمشاريع المعطّلة كالجسر الجديد وتصفية الوضعيات العقارية لأملاك الأجانب وإشكال الأراضي العسكرية واحداث مواطن شغل وحسن استغلال وتثمين المناطق الطبيعية ومعالجة إشكاليات التلوّث.