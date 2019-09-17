مدنين: مورو في المرتبة الاولى وقيس سعيد في المرتبة الثانية

Mardi 17 Septembre 2019



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- تصدر مرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها عبد الفتاح مورو المرتبة الاولى بالدائرة الانتخابية بمدنين بعدد اصوات بلغت 32512 صوت ليحتل المرتبة الثانية المرشح المستقل قيس سعيد ب19907 اصوات في نتائج اولية قدمتها الهيئة الفرعية للانتخابات بمدنين.وياتي في المرتبة الثالثة سيف الدين مخلوف : 14283 المرتبة الرابعة منصف المرزوقي : 12471 المرتبة الخامسة يوسف الشاهد : 11781 المرتبة السادسة 10773 وبلغ عدد الناخبين بالدائرة الانتخابية مدنين : 128792 ناخب عدد الاصوات المصرح بها :126153 عدد الاوراق البيضاء : 715 الاوراق الملغاة : 924