نابل1: قيس سعيّد في المرتبة الأولى يليه نبيل القروي بدائرة نابل1 وفق النتائج الأولية

Mardi 17 Septembre 2019



وات

- استكملت الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة نابل1، صباح اليوم الثلاثاء، عمليّة فرز وتجميع الأصوات المصرح بها في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.وقد أسفرت النتائج الأولية عن فوز قيس سعيّد بالمرتبة الاولى بحصوله على 36084 صوتا أي بنسبة 23 فاصل 73 بالمائة، يليه مرشح حزب قلب تونس نبيل القروي الذي تحصل على 28032 صوتا، أي بنسة 18 فاصل 47 بالمائة.في المقابل، تحصل المرشح عبد الكريم الزبيدي على 14423 صوتا، أي بنسبة 9 فاصل 5 بالمائة، متبوعا بمرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو، الذي حصد 14371 صوتا أي بنسبة 9 فاصل 47 بالمائة.هذا وجاء مرشح حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، المرتبة الخامسة بنسبة 7 فاصل 95 بالمائة، حيث تحصل على 12073 صوتا، في حين احتلت مرشحة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، المرتبة السادسة بحصولها على 10009 من الأصوات، اي بنسبة 6 فاصل 59 بالمائة.