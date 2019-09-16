صفاقس 2: نتائج معتمدية صفاقس الجنوبية تضع قيس سعيّد وعبد الفتاح مورو ولطفي المرايحي في طليعة الفائزين بالنتائج الأولية للدور الأول

Lundi 16 Septembre 2019



وات

- وضعت النتائج الأولية لصفاقس المدينة التابعة للدائرة الانتخابية صفاقس 2 كلا من المرشح المستقل قيس سعيّد ومرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو والمرشح لطفي المرايحي عن الاتحاد الشعبي الجمهوري في المراتب الثلاثة الأولى بالنسبة للنتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.وقد بلغ عدد الأصوات المصرح بها في هذه المعتمدية 47317 صوتا من مجموع 70206 ناخبا مرسما بالسجل الانتخابي.قيس سعيد 5180 عبد الفتاح مورو 4490 لطفي المرايحي 2678 نبيل القروي 1937 عبد الكريم الزبيدي 1847 محمد عبو 1735 يوسف الشاهد 1553 الصافي سعيد 1508 سيف الدين مخلوف 1267 عبير موسي 668 منصف المرزوقي 472 إلياس الفخفاخ 450 مهدي جمعة 363 سعيد العايدي 149 المنجي الرحوي 93 حمة الهمامي 92 محمد الهاشمي الحامدي 61 محسن مرزوق 49 حمادي الجبالي 32 عبيد البريكي 26 الناجي جلول 24 حاتم بولبيار 23 سليم الرياحي 19 عمر منصور 15 محمد الصغير النوري 14 سلمى اللومي 10 وات/مسك