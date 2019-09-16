النتائج الأولية الكاملة بالدائرة الانتخابية بباجة تؤكد فوز نبيل القروى بأعلي عدد للأصوات يليه قيس السعيد

Lundi 16 Septembre 2019
وات - انتهت حوالي السادسة من مساء اليوم الاثنين بالقاعة المغطاة بمدينة باجة، عملية التثبت في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بالدائرة الانتخابية الوحيدة بباجة، واحتساب مجموع الأصوات بكل معتمديات الجهة لكل مترشح.
ويستفاد من هذه النتائج حلول المترشح رقم 4 نبيل القروى عن حزب قلب تونس في المرتبة الأولى بحصوله على 24403 أصوات من جملة 78754 صوتا محتسبا للمصوتين، مقابل حلول قيس سعيد، المترشح المستقل، في المرتبة الثانية بحصوله على 13561 صوتا.
وكانت المرتبة الثالثة من نصيب عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة بحصوله على 8960 صوتا، في حين تحصلت المترشحة عن الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، على المرتبة الرابعة بدائرة باجة ب5772 صوتا.
من جانبه، تحصل المترشح المستقل رقم 10 عبد الكريم الزبيدي، على المرتبة الخامسة بحصوله على 4615 صوتا.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المرسمين بباجة بلغ :209971 ناخبا، وأن عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت بلغ 83028 ناخبا.
وبلغ عدد الاوراق الملغاة 3150 وعدد الاوراق البيضاء 1124 .
ويستفاد من هذه النتائج حلول المترشح رقم 4 نبيل القروى عن حزب قلب تونس في المرتبة الأولى بحصوله على 24403 أصوات من جملة 78754 صوتا محتسبا للمصوتين، مقابل حلول قيس سعيد، المترشح المستقل، في المرتبة الثانية بحصوله على 13561 صوتا.
وكانت المرتبة الثالثة من نصيب عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة بحصوله على 8960 صوتا، في حين تحصلت المترشحة عن الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، على المرتبة الرابعة بدائرة باجة ب5772 صوتا.
من جانبه، تحصل المترشح المستقل رقم 10 عبد الكريم الزبيدي، على المرتبة الخامسة بحصوله على 4615 صوتا.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المرسمين بباجة بلغ :209971 ناخبا، وأن عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت بلغ 83028 ناخبا.
وبلغ عدد الاوراق الملغاة 3150 وعدد الاوراق البيضاء 1124 .
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Par:karimyousef (France )
Sur: تقدم قيس سعيد ونبيل القروي بعد احتساب 71 بالمائة من محاضر الفرز