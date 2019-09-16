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كلفة دعم الأدوية في تونس خلال سنة 2018 بلغت 210 مليون دينار (مدير العام الصيدلية المركزية)

Lundi 16 Septembre 2019

Lundi 16 Septembre 2019
وات - بلغت كلفة الأدوية المدعمة في تونس خلال سنة 2018 قيمة 210 مليون دينار وفق ما كشفه خليل عموس المدير العام للصيدلية المركزية اليوم الاثنين خلال ندوة بالعاصمة حول "ضمان التزود وتحديد أسعار الأدوية" مشددا على أن انهيار قيمة الدينار خلال سنتي 2017 و2018 كان له تداعيات سلبية على توازنات الصيدلية المركزية.

ولفت خليل عموس في هذا الصدد الى أن الصيدلية المركزية ستعقد في الفترة القادمة اجتماعات مع وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والتجارة والمالية من أجل النظر في تحيين أسعار الأدوية "الكمالية".
ونفى عموس وجود أي توجه لخفض الدعم الموجه للأدوية الحياتية مشيرا الى أن هناك لجنة مشتركة بين هذه الهياكل تبحث سبل توجيه الدعم نحو مستحقيه في ظل ارتفاع الطلب عليها من قبل الأجانب نظرا لانخفاض كلفتها مقارنة بأسعار البيع في بلدانهم. وأشار إلى أن الصيدلية المركزية أصبحت غير قادرة بمفردها على تحمل أعباء دعم الأدوية مفيدا بأن الحل يكمن في توزيع هذه الأعباء على المتدخلين في منظومة قطاع الأدوية (وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والتجارة والمالية).


وقال المدير العام للصيدلية المركزية ان عقد هذه الندوة بالتعاون مع وزارة الصحة وبحضور عدد من الخبراء الفرنسيين والإيطاليين يهدف بالخصوص الى الخروج بحلول حول كيفية إرساء استراتيجية ناجعة لمنظومة شراء الأدوية وتحديد أسعارها والاستئناس بتجارب بعض الدولة الأوروبية التيكانت لها لمثل هذه الإشكاليات المتعلقة بارتفاع كلفة شراءات الأدوية وتوزيعها للخروج بتوصيات ملموسة لإرساء الحوكمة الرشيدة في قطاع الأدوية.

  
  
     
  
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