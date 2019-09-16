المنتخب التونسي للاعبين المحليين يدخل في تربص تحضيي بتونس استعدادا لمباراة ليبيا

Lundi 16 Septembre 2019



وات

- يدخل المنتخب الوطني للاعبين المحليين ابتداء من اليوم الاثنين في تربص تحضيري بالعاصمة استعدادا للقاء ليبيا المقرر يوم السبت 21 سبتمبر الجاري بالملعب الاولمبي برادس انطلاقا من الساعة السابعة والربع مساء وذلك في اطار ذهاب تصفيات بطولة امم افريقيا للمحليين لكرة القدم "الشان".وقد عين الإتحاد الإفريقي للعبة طاقم تحكيم جزائري لإداراة اللقاء بقيادة الحكم عبد الرزاق عرب وبماسعدة كل من عباس أكرم زهروني ونبيل بونوة فيما سيكون نبيل بوخلفة في خطة حكم احتياطي.وسيراقب اللقاء المصري عصام عبد الفتاح.واستعدادا لهذه المواجهة، ستخوض العناصر الوطنية 5 حصص تدريبية على عشب الملعب الرئيسي للملعب الأولمبي بالمنزه موزعة كالاتي :الاثنين 16 سبتمبر - حصة مغلقة على الساعة الخامسة مساءاالثلاثاء 17 سبتمبر - حصة تدريبية على الساعة الخامسة مساء ( وستكون ال15 دقيقة الأولى مفتوحة للاعلامين لاجراء الحوارات مع اللاعبين والاطار الفني).الاربعاء 18 سبتمبر - حصة مغلقة على الساعة الخامسة مساءالخميس 19 سبتمبر- حصة مغلقة على الساعة الخامسة مساءالجمعة 20 سبتمبر - حصة تدريبية على الساعة الخامسة مساء( وستكون ال15 دقيقة الأولى مفتوحة للاعلامين دون حوارات).في المقابل، يجري المنتخب الليبي تربصه الاعدادي لهذه المباراة بتونس وستدور اغلب حصصه التدريبية بالملعب الفرعي بالمنزه على ان تكون الحصة الأخيرة ليلة المباراة بالملعب الأولمبي برادس .وفي ما يلي قائمة ال25 لاعبا الذين وجه لهم الاطار الفني الدعوة للمشاركة في هذا التربص // معز بن شريفية (الترجي الرياضي) وايمن دحمان (النادي الصفاقسي) وعاطف الدخيلي (النادي الافريقي) وغيث اليفرني وغازي عبد الرزاق (اتحاد بن قردان) وهاني عمامو (النادي الصفاقسي) ومالك بعيو (النجم الساحلي) وانيس البدري (الترجي الرياضي) وصدام بن عزيزة (النجم الساحلي) وفادي بن شوق (الترجي الرياضي) ومرتضى بن وناس وفراس بالعربي وزياد بو غطاس (النجم الساحلي) وفراس شوط (النادي الصفاقسي) وشمس الدين الذواذي (الترجي الرياضي) وحسام الحباسي (النادي البنزرتي) وحمزة الجلاصي (النادي الصفاقسي) والياس الجلاصي (الاتحاد المنستيري) ووجدي كشريدة (النجم الساحلي) واحمد خليل (النادي الافريقي) وطه ياسين الخنيسي (الترجي الرياضي) حمزة المثلوثي وعلاء المرزوقي ومحمد علي منصر (النادي الصفاقسي) ووجدي الساحلي (النادي الافريقي).