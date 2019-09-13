بقائمة تضم 19 لاعبا ... النجم الساحلي يتحول الى كوماسي لملاقاة اشانتي كوتوكو الغاني بابطال افريقيا

Vendredi 13 Septembre 2019



وات

- تحولت بعثة النجم الساحلي يوم الجمعة الى مدينة كوماسي على متن طائرة عسكرية لملاقاة اشانتي كوتوكو الغاني يوم الاحد القادم بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.وضمت قائمة فريق جوهرة الساحل 19 لاعبا هم مكرم البديري واشرف كرير في حراسة المرمى وصدام بن عزيزة وعمر كوناتي وعمار الجمل ومرتضى بن وناس وبهاء الدين السلامي وزياد بوغطاس وماهر الحناشي واحمد الرداوي في الدفاع وسليم بوخنشوش وحمزة لحمر ويانيس تافر وفراس بالعربي ومالك بعيو في وسط الميدان وكريم العريبي وبلال الماجري وحازم الحاج حسن وداروين غونزاليس في الهجوم.وتخلف عن الرحلة بالخصوص وجدي كشريدة وايهاب المساكني ومحمد المثناني لاسباب صحية.وكان النجم الساحلي ازاح في الدور التمهيدي الاول حافيا كوناكري الغيني بخسارته ذهابا في كوناكري 1-2 وانتصاره ايابا بالمنستير 7-1 بينما اطاح اشانتي كوتوكو بكانو بيلارز النيجيري بهزيمته ذهابا خارج ارضه 2-3 وفوزه ايابا على قواعده 2-صفر.