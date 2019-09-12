القصرين: محسن مرزوق يؤكد أن مستقبل تونس في الجهات ومن حق الجهات إعادة استثمار جزء من ثرواتها على عين المكان

Jeudi 12 Septembre 2019



وات

- أكد محسن مرزوق المترشح عن حركة مشروع تونس للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، خلال إجتماع انتخابي التأم اليوم الخميس في مدينة ماجل بلعباس من ولاية القصرين، أن مستقبل تونس في الجهات وأن من حق الجهات أن تعيد استثمار جزء من ثرواتها على عين المكان عبر إحداث قطب جهوي تنموي يعود عليها بالفائدة .وبيّن مرزوق في سياق متصل أن العدالة بين الجهات تأتي عبر تكريس السلطة في الجهات، لأن الثروة لا تأتي إلا بالسلطة ومن لا يملك سلطة وليس في الحكم لن يتحصل على شئ، مشددا على ضرورة فرض السلطة في الجهات لتحقيق التغيير المطلوب وسد "الهوة" الكبيرة بين الولايات.وتعهد في تصريح لـ(وات) بوضع الأراضي والملكيات العقارية الدولية على ملك الشباب وبإيجاد الحلول اللازمة للمشاكل التي تعاني منها الولايات الداخلية وخاصة في المجال الفلاحي وفي مجال المياه عبر طرح مشروع تحلية مياه البحر بالطاقات البديلة وبالطاقة النووية وعبر وضع استراتيجية وطنية كبرى تمتد على 10 أو20 سنة في صورة نيله ثقة الشعب .وقال إنه سيطرح مشروع السوق الأورومتوسطية للشغل التي ستفرض عليها تونس شروطها وستساهم في توفير مواطن شغل للتونسيين العاطلين عن العمل، مبرزا في هذا الإطار أن هناك 200 ألف فرصة عمل متاحة في الشرق الليبي على شرط فتح الخطوط البحرية من جرجيس وصفاقس وقابس إلى بنغازي.ودعا المترشح مناصريه في معتمدية ماجل بلعباس وكافة المواطنين إلى اختيار رئيس تونس الجديد على أساس "العقل والمصلحة".