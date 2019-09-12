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الجهيناوي يطلع رئيس الدولة على نتائج زيارته إلى المملكة الأردنية

Jeudi 12 Septembre 2019

Jeudi 12 Septembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الخميس 12 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, أطلع وزير الشؤون الخارجية، رئيس الدولة على نتائج زيارة العمل التي قام بها إلى المملكة الأردنية يومي 08 و09 سبتمبر 2019 ولقائه بالخصوص بكل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، حيث تم التأكيد على أهمية مزيد تعزيز علاقات التعاون والشراكة التونسية الأردنية وتكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.


كما تطرق اللقاء إلى برنامج مشاركة رئيس الجمهورية في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستحتضنها نيويورك ابتداء من يوم 24 سبتمبر الجاري واللقاءات التي سيجريها مع عدد من قادة دول العالم.

  
  
     
  
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