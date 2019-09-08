عبّو يدعو الناخبين إلى انتفاضة الصناديق للتصويت لمن تعنيه مصلحة تونس وليس للذين تقف وراءهم ماكينات

Dimanche 08 Septembre 2019



وات

- دعا مرشح "التيّار الديمقراطي" للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019، محمد عبّو، الأحد بالمنستير، إلى "انتفاضة الصناديق، للتصويت لمن تعنيه مصلحة تونس وإعلاء دستورها ورايتها واستقلالية إدارتها وقضائها وتوفير مناخ عام يسمح بخلق الثروة والإبداع، وليس للذين تقف وراءهم ماكينات أو مراكز نفوذ".ونبّه عبّو الناخبين، خلال اجتماع عام انتخابي انتظم بساحة الفنون بالمنستير الناخبين "من الاستقطاب الثنائي والمغالطات".كما حثّهم على انتخاب المترشح الذي له ملمح رئيس الجمهورية، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في الدّستور مؤكدا على ضرورة "محاسبة من أخطأ من الفاشلين والفاسدين." وتعهّد مرشح التيار الديمقراطي لناخبيه في حال فوزه برئاسة الجمهورية التونسية، بعدم المساس بالدستور والعمل على أن تسود سلطة القانون في البلاد.كما تعهد بالقطع مع التّسيب في أعلى السلطة وحكم بعض السياسيين الفاسدين و الشعبوية التي أضرت بمصالح البلاد.وذكر عبّو قبل الاجتماع العام الانتخابي في تصريح صحفي بأنّ طريقة التعامل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والدفع في اتجاه تركيز المحكمة الدستورية ستكون من الأولويات في برنامجه الانتخابي.