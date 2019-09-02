استعدادا لمباراتي موريتانيا وكوت ديفوار الوديتين - المنتخب التونسي يدخل في تربص تحضيري بتونس

Lundi 02 Septembre 2019
وات - يدخل المنتخب التونسي لكرة القدم ابتداء من اليوم الاثنين في تربص تحضيري بتونس استعدادا للمباراتين الوديتين اللتين سيخوضها امام نظيريه الموريتاني يوم 6 سبتمبر الجاري بالملعب الاولمبي برادس والايفواري يوم 10 سبتمبر بمدينة روان الفرنسية استعدادا لخوض تصفيات كاس امم افريقيا وذلك بمشاركة 28 لاعبا.
ويتضمن برنامج التحضيرات 4 حصص تدريبية تسبق لقاء موريتانيا حيث ستكون الحصة الاولى المقررة مساء اليوم بملعب الشاذلي زويتن بداية من الساعة 18 و45د، والرابعة المقررة يوم الخميس في نفس التوقيبت مفتوحتين للاعلاميين لمدة 15 دقيقة لإجراء الحوارات مع اللاعبين والإطار الفني فيما ستقام الحصة التدريبية الثانية يوم غد الثلاثاء والثالثة يوم الاربعاء في نفس التوقيت وبصفة مغلقة.
وبعد لقاء المنتخب الموريتاني يوم الجمعة 6 سبتمبر بداية من الساعة السابعة و15د مساء بالملعب الاولمبي برادس والذي سيقوده طاقم تحكيم مصري، سيواصل نسور قرطاج تحضيراتهم استعدادا لملاقاة المنتخب الإيفواري باجراء حصة تدريبية يوم السبت 7 سبتمبر بملعب الشاذلي زويتن على الساعة 11 صباحا (مفتوحة 15 د للاعلاميين مع إجراء الحوارات) قبيل التحول الى فرنسا صباح الأحد 8 سبتمبر.
وسيجري ابناء المدرب منذر لكبير عند وصولهم الى مدينة روان حصة تدريبية اولى مسائية فيما ستقام يوم الحصة التدريبية الاخيرة يوم الاثنين 9 سبتمبر وستدور مباراة الكوت ديفوار يوم الثلاثاء 10 سبتمبر بملعب روبار ديوشون بمدينة روان انطلاقا من الساعة السادسة مساءا بتوقيت تونس بقيادة طاقم تحكيم فرنسي.
وفي ما يلي قائمة اللاعبين المدعويين لخوض هذا التربص :
فاروق بن مصطفى/ معز بن شريفية / معز حسن/ أنيس البدري / رامي البدوي / زياد بوغطاس/ صدام بن عزيزة / أيمن بن محمد / فراس شواط / غيلان الشعلالي/ محمد دراغر/ أسامة الحدادي/ أحمد خليل / سيف الدين الخاوي / وجدي كشريدة / سليم الخليفي / طه ياسين الخنيسي/ عمر العيوني / علي معلول / ياسين مرياح/ يوسف المساكني / حمدي النقاز/ حمزة رفيعة / بلال السعيداني / فرجاني ساسي / إلياس السخيري / نعيم السليتي.
ويتضمن برنامج التحضيرات 4 حصص تدريبية تسبق لقاء موريتانيا حيث ستكون الحصة الاولى المقررة مساء اليوم بملعب الشاذلي زويتن بداية من الساعة 18 و45د، والرابعة المقررة يوم الخميس في نفس التوقيبت مفتوحتين للاعلاميين لمدة 15 دقيقة لإجراء الحوارات مع اللاعبين والإطار الفني فيما ستقام الحصة التدريبية الثانية يوم غد الثلاثاء والثالثة يوم الاربعاء في نفس التوقيت وبصفة مغلقة.
وبعد لقاء المنتخب الموريتاني يوم الجمعة 6 سبتمبر بداية من الساعة السابعة و15د مساء بالملعب الاولمبي برادس والذي سيقوده طاقم تحكيم مصري، سيواصل نسور قرطاج تحضيراتهم استعدادا لملاقاة المنتخب الإيفواري باجراء حصة تدريبية يوم السبت 7 سبتمبر بملعب الشاذلي زويتن على الساعة 11 صباحا (مفتوحة 15 د للاعلاميين مع إجراء الحوارات) قبيل التحول الى فرنسا صباح الأحد 8 سبتمبر.
وسيجري ابناء المدرب منذر لكبير عند وصولهم الى مدينة روان حصة تدريبية اولى مسائية فيما ستقام يوم الحصة التدريبية الاخيرة يوم الاثنين 9 سبتمبر وستدور مباراة الكوت ديفوار يوم الثلاثاء 10 سبتمبر بملعب روبار ديوشون بمدينة روان انطلاقا من الساعة السادسة مساءا بتوقيت تونس بقيادة طاقم تحكيم فرنسي.
وفي ما يلي قائمة اللاعبين المدعويين لخوض هذا التربص :
فاروق بن مصطفى/ معز بن شريفية / معز حسن/ أنيس البدري / رامي البدوي / زياد بوغطاس/ صدام بن عزيزة / أيمن بن محمد / فراس شواط / غيلان الشعلالي/ محمد دراغر/ أسامة الحدادي/ أحمد خليل / سيف الدين الخاوي / وجدي كشريدة / سليم الخليفي / طه ياسين الخنيسي/ عمر العيوني / علي معلول / ياسين مرياح/ يوسف المساكني / حمدي النقاز/ حمزة رفيعة / بلال السعيداني / فرجاني ساسي / إلياس السخيري / نعيم السليتي.
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Par:sarramba (France )
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