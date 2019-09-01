كاس العالم بالصين 2019 - لاعبو المنتب الوطني حريصون على الفوز يوم غد على منتخب ايران

Dimanche 01 Septembre 2019



وات

- (من مبعوثة "وات" كلثوم بن علجية - اجرى المنتخب التونسي لكرة السلة اليوم الاحد حصة تدريبية في قاعة جوانقجو(الصين) تحضيرا لمباراته يوم غد الاثنين ( س 09 و30د) مع نظيره الايراني في الجولة الثانية من الدور الاول لكاس العالم الصين 2019 وركز المدرب الوطني ماريو بالما التدريبات على تحسين الاداد الدفاعي الذي لم يكن في المستوى المامول في مبارة المنتخب امام اسبانيا واكد صالح الماجري بانه بصحة جيدة وانه جاهز لخوض المباراة مع ايران يوم غدا بعد كان خرج من مباراة المنتخب الوطني امام اسبانيا بعد دقيقتين من الربع "الشوط" الرابع للمباراة بعد ان سجل 17 نقطة وست تمريرات حاسمة و7 ارتدادات (ريبون) وصرح مكرم بن رمضان لمبعوثة (وات) ان الحصة التديريبة ساعدت على اصلاح بعض الاخطاء واعداد الخطة المناسبة للقاء منتخب ايران وقال "ان المباراة ستكون حاسمة ويجب احكام التصرف فيها باعتبارها ستكون مصيرية بالنسبة لبقية المشوار في الدور الاول مضيفا ان الفريق لعب بتركيز خلال عشرين دقيقة فحسب معربا عن امله في ان يكون الفريق في اوج استعداده لخوض اللقاء مع منتخب ياران خلال 40 دقيقة من اللعب" ومن جهته اوضح محمد حديدان ان الفريق طوى صفحة مباراته مع اسبانيا ويستعد للقاء ايران الذي سيكون اكثر اهمية من سابقه مضيفا لقد شاهدنا مباراة "ايران وبورتوريكو" وتعرفنا على خصائص المنتخب الايراني مشيرا الى ان متنتخب ايران يعول كثيرا على اللاعب "الحدادي" الذي يمتاز بطول قامة ويسبب قلقا على دفاع المنافس ويحسن كثيرا التقاط الكرة .وصرح عمر عبادة لمبعوثة وكالة "وات"انه تم التركيز على مزيد تحسين الخطط الهجومية و الدفاعية التي سيتم اعتمادها يوم غد امام منتخب ياران مضيفا ان الاطارالفني اكد كذلك على الجانب النفسي لاعداد اللاعبين لمباراة يوم غد وقال " ان كل اللاعبين متحفزين وتحدوهم ثقة عالية عل تحقيق نتيجة ايجابية ونامل ان يظهر المنتخب الوطني وجها افضل وتجديد المستوى الذي ظهرنا به خلال الشوط الاول من المباراة مع اسبانيا" ويذكر ان مباراة تونس واسبانيا حضرتها امس وزيرة شؤون الشباب والرياضة سنية بن الشيخ مرفوقة بسفير تونس ببيكين .كما تابع المباراة جمهور غفير جاء ليشجع عدد من نجوم كرة السلة العالمية الناشطين في الرابطة المتحرفة لكرة السلة الامريكية ( ان بي اي )