بنزرت : تركيز شبّاك موحّد بفضاء دار الثقافة الشيخ ادريس ببنزرت لتنظيم التظاهرات الانتخابية الرئاسية والتشريعية للمترشحين

Samedi 31 Août 2019



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- تم اليوم بمدينة بنزرت تركيز شباك موحد بفضاء دار الثقافة الشيخ ادريس في مدينة بنزرت سيتولّى إسداء الخدمات المتعلقة بالتسويغ المؤقّت للفضاءات التابعة للادارة والمؤسّسات والمنشآت العمومية لاحتضان التظاهرات الجماهيرية الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.وقد انتظمت أمس بمقرّ الولاية جلسة في الغرض ضمّت ممثّلي مختلف المصالح المتدخلة إلى جانب الهيئة الفرعية المستقّة للانتخابات، حيث تبيّن أن الشبّاك الموحّد سيضمن تيسير الاجراءات الادارية المتعلقة بالحملة الانتخابية للمترشحين وخفض توتّر المناخ العام خلال الحملة وأيضا ضمان مبدأ الشفافية بضمان الاعلام بتنظيم التظاهرات ، وستتولى الاشراف عليه مصالح الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت .وسيضم الشبّاك في تركيبته ممثلين عن الهيئة الفرعية للانتخابات وعن الكاتب العام للولاية وعن مجالس البلديات بالدائرة الانتخابية التشريعية يعيّن من قبل الولاية وعن مندوبيات السياحة والثقافة والشباب والرياضة والمرأة والأسرة ، الى جانب ممثلين عن مصالح الامن والحرس والحماية المدنية والشركة الجهوية للنقل .وتقرّر أن يكون مقرّ مكتب ضبط الشباك والاستقبال بفضاء الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات، والذي سيتلقى طلبات المترشحين بشأن تسويغ الفضاءات قبل إحالتها إلى لجنة الشباك الموحّد للموافقة من عدمها على الطلب، داعيا المترشحين لتوجيه طلباتهم قبل 48 ساعة للنظر فيها .يشار إلى أن آلية الشبّاك الموحّد تندرج في اطار ما نصّ عليه الفصلين 6 و7 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 22لسنة 2019، من ضرورة تعامل الادارة والمؤسسات العمومية ومنشآتها مع جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية بكل حياد ونزاهة وموضوعية وعدم الانحياز لأي مترشّح، وتسويغ الفضاءات التابعة لتلك المؤسسات للمترشحين لاقامة انشطتهم الانتخابية مؤقتا على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، وفق مذكرة صادرة عن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.