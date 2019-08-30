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أمطار رعدية بالمناطق الغربية آخر هذه الليلة ... ستشمل السبت بقية المناطق

Vendredi 30 Août 2019

Vendredi 30 Août 2019
وات - أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة، أن الوضع الجوي سيكون ملائما، آخر هذه الليلة، لنزول أمطار رعدية بالمناطق الغربية لتشمل غدا السبت بقية الجهات.
ويتوقع المعهد أن تكون الأمطار مؤقتا غزيرة بكميات تتراوح عامة بين 30 و50 مليمترا وتصل محليا الى 80 مليمترا بالمناطق الغربية مع تساقط البرد بأماكن محدودة.
كما يتواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات يوم الأحد 01 سبتمبر 2019 ومحليا غزيرة بالشمال والمناطق الشرقية.


  
  
     
  
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