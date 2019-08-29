سمير الشفي: لقاءات قياديي الاتحاد العام التونسي للشغل بمترشحين للانتخابات الرئاسية جاءت بطلب من المترشحين

Jeudi 29 Août 2019



وات

- قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس سمير الشفي، إن اللقاءات التي يعقدها قياديون بالمنظمة الشغلية مع مترشحين للانتخابات الرئاسية جاءت بطلب من المترشحين أنفسهم، وذلك في تصريح أدلى به لـ(وات).ونفى الشفي بشدة، اتخاذ الاتحاد لدعم أي من المترشحين للانتخابات الرئاسية في اجابة عن سؤال عما اذا كان الاتحاد اتخذ قرارا بدعم المترشح عبد الكريم الزبيدي، خلافا لما أعلنته تقارير اعلامية، مؤكدا، اتخاذ المنظمة لما وصفه ب"الحياد الايجابي" تجاه جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 15 سبتمبر 2019.وأشار، الى أن وقوف المنظمة على مسافة واحدة من جميع المترشحين يهدف الى ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين للفوز بالاستحقاق الانتخابي، مبينا في المقابل، أنه من السابق لآوانه الجزم بأن يبقى الاتحاد على نفس الموقف تزامنا مع قرب موعد الانتخابات.وذكر أن المنظمة ستركز على البرامج والمضامين في اختيار مساندة أي من المترشحين دون غيرهم، مشددا، على أن اتخاذ قرار في هذا الشأن يبقى من مشمولات الهيئة الادارية للمنظمة المزمع عقدها قريبا.وكشف، أن الاتحاد تلقى طلبات لعقد لقاءات مع عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية من بينهم مرشحان اثنان من الائتلاف المشارك في الحكومة، مؤكدا، انفتاح المنظمة الشغيلة على الاطلاع على تصورات جميع المترشحين باستثناء من يكنون العداء للمنظمة الشغيلة.جدير بالتذكير ان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي التقى بمقر المنظمة خلال الأسبوع الجاري مرشحين اثنين للانتخابات الرئاسية وهما المنجي الرحوي وعبد الكريم الزبيدي اضافة الى لقائه بوفدين من حزبي قلب تونس وحركة الشعب.