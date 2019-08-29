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جلسة عمل تنظر الإثنين القادم في مشروع بناء محطة للمسافرين على القطار بباجة كان يفترض انجازها منذ 2017

Jeudi 29 Août 2019

Jeudi 29 Août 2019
وات - من المتوقع أن تنظر جلسة عمل، تلتئم على مستوى وزارة النقل، الإثنين 2 سبتمبر 2019، في مشروع بناء محطة المسافرين للسكك الحديدية بباجة، وفق ما أكده وزير النقل، هشام بن أحمد، الخميس ل(وات).

يذكر أن هذه المحطّة كان مبرمج بناؤها ضمن مخطط التنمية 2010 /2015 وكان من المفروض أن تكون جاهزة منذ سنة 2017.
وأعلن بن أحمد، خلال زيارة أدّاها، الإربعاء، إلى ولاية باجة، عن تخصيص قطارات جديدة على خط تونس/غار الدماء من بين القطارات 110، التي ستقتنيها الشركة التونسية للسكك الحديدية والتي من المتوقع أن تكون جاهزة في غضون 20 شهرا إثر إطلاق طلب العروض الخاص بها، وذلك في رده على تساؤل (وات) بشأن الإجراءات، التى تم القيام بها لتجاوز رداءة وإشكاليات النقل الحديدى على هذا الخط. كما تحدث بن أحمد، في ذات السياق، عن "تعبئة ميزانية خاصة لاعادة تهيئة السكك الحديدية وخاصة النقاط السوداء منها".

وأكد وزير النقل أنّه تمّ إقتناء 8 حافلات جديدة لفائدة الشركة الجهوية للنقل بباجة وتمكينها من 20 حافلة أخرى فى غضون الأشهر الثلاثة القادمة.

يذكر ان الأسطول الحالي للشركة يعدّ 168 حافلة وتم تجاوز إشكاليات تزويد الشركة بالبنزين بعد إبرام اتفاقية مع مزود.
وأفاد أنه تم اقرار تركيز مكتب للوكالة الفنية للنقل البري بمدينة مجاز الباب لاسناد البطاقات الرمادية للسيارات واستخراج رخص السياقة.
واطلع بن أحمد على تقدم مشروع بناء محطّة النقل للشركة الجهوية للنقل بباجة وتوسعة الادارة والمستودع الخاص بالورشة، الجاري إنجازه بكلفة 5،8 مليون دينار.
الجدير بالذكر تواصل هذه الاشغال إلى غاية أواخر سنة 2020 وهي تهم بناء عدد من الوحدات منها ما سيخصص للصيانة ولخزن العجلات وللاصلاحات الكبرى... ويرجى من ورائه تحسين ظروف العمل وصيانة الاسطول.

  
  
     
  
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