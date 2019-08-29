عدد السياح الوافدين على تونس يتجاوز 8ر5 مليون سائحا الى غاية 20 أوت 2019

Jeudi 29 Août 2019



وات

- تجاوز عدد السياح الوافدين على تونس 8ر5 مليون سائحا، الى غاية 20 أوت 2019، ليسجل بذلك تطورا بنسبة 9ر13 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2018، وفق بيانات أصدرتها وزارة السياحة والصناعات التقليدية، الخميس.وفاق عدد السياح القادمين من البلدان المغاربية 8ر2 مليون سائحا (أي ما يقارب نصف العدد الجملي للسياح)، الى حدود 20 أوت 2019، ليسجل بذلك ارتفاعا بنحو 2ر16 بالمائة.وتصدرت السوق الجزائرية رأس القائمة ليصل عدد الزوار الجزاريين 6ر1 مليون سائحا تليها السوق الليبية بنحو 2ر1 مليون سائح.كما زاد عدد الليالي المقضاة في الوحدات الفندقية بنحو 3ر13 بالمائة لتفوق 5ر15 مليون ليلة.واستأثرت جهة ياسمين الحمامات بأكبر عدد من الليالي المقضاة (5ر20 بالمائة) تلتها المنستير/سقانص (6ر19 بالمائة) ثم سوسة (2ر16 بالمائة).وتوزعت الليالي المقضاة المتبقية على جهات تونس/قرطاج (6ر14 بالمائة) ونابل/الحمامات (7ر11 بالمائة) ثم جربة/جرجيس (9ر5 بالمائة).وناهزت العائدات السياحية 5ر3 مليار دينار، الى غاية 20 أوت 2019، لتسجل بذلك تطورا بنسبة 46 بالمائة.ويعتبر تطور هذه العائدات السياحية أقل أهمية باحتساب العملة الصعبة نظرا لتدهور قيمة الدينار، ومثلت هذه الزيادة 7ر31 بالمائة باحتساب الأورو و5ر23 بالمائة باحتساب الدولار الأمريكي.يذكر أن وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي، قد توقع، خلال زيارة أداها، الثلاثاء، الى بنزرت، أن تستقطب تونس نحو 9 ملايين سائح، خلال كامل سنة 2019.واعتبر الطرابلسي أن الأهم بالنسبة لمستقبل السياحة ليس الزيادة في عدد الوافدين، لأنه من البديهي أن يتطوّر، وإنما العمل على دعم السياحة البديلة وتحسين جودة الخدمات والاستقبال.