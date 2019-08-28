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التركيبة الكاملة للاطار الفني الجديد للمنتخب التونسي

Mercredi 28 Août 2019

Mercredi 28 Août 2019
وات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم يوم الاربعاء على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن بقية تركيبة الاطار الفني لمنتخب الاكابر بعد قرار تعيين منذر كبير كناخب وطني.

وضمت بقية تركيبة الجهاز الفني عادل السليمي في خطة مدرب وطني مساعد فيما سيتولى الثنائي هشام غزية ومحمد التونسي مهمة الاعداد البدني .
كما تم تعيين عادل زويتة كمدرب لحراس المرمى.


وكانت الجامعة اعلنت يوم الثلاثاء عن تعاقدها مع منذر الكبير ليكون ناخبا وطنيا لمنتخب الأكابر لمدة 3 سنوات بعد فك ارتباطها بالتراضي مع الفرنسي الان جيراس.

  
  
     
  
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