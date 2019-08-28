هيئة الانتخابات تقرر إزالة معلقات إشهارية تتعلق بالمترشح للرئاسية نبيل القروي

Mercredi 28 Août 2019
وات - أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأربعاء قرارها بإزالة معلقات إشهارية تتعلق بقضية رجل الأعمال نبيل القروي، المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية.
وأكدت، حسناء بن سليمان، الناطقة الرسمية باسم هيئة الانتخابات ،في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن هذه المعلقات تؤثر على الناخبين ومخالفة لضوابط الفترة الانتخابية.
يذكر أن معلقات إشهارية كتب عليها "الحبس ما يوقفناش.. موعدنا 15 سبتمبر" تم تركيزها يوم امس بعدد من الطرقات بالعاصمة في اشارة الى ايقاف رجل الأعمال والمرشح للانتخابات نبيل القروي ، الموقوف منذ 23 اوت على ذمة قضايا في تبييض الأموال والتهرب الضريبي .
وكانت الناطقة الرسمية باسم حزب قلب تونس، سميرة الشواشي، قالت خلال ندوة صحفية عقدها الحزب أمس الثلاثاء ، إنه في حال تواصل سجن القروي، "فإن حزب قلب تونس سيقوم بافتتاح حملته الانتخابية للرئاسية في موعدها، وسيخوضها باسم رئيسه نبيل القروي". وأشارت إلى أن هيئة الانتخابات تعهدت باحترام القانون بخصوص وجود القروي في السباق الانتخابي".
يذكر أن فرقة أمنية قامت مساء الجمعة الماضي، بإيقاف نبيل القروي، رجل الأعمال والمترشح للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب "قلب تونس"، وإيداعه السجن المدني بالمرناقية، وذلك تنفيذا لبطاقة جلب صادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس، على خلفية قضاية تبييض أموال رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ".
وأكدت، حسناء بن سليمان، الناطقة الرسمية باسم هيئة الانتخابات ،في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن هذه المعلقات تؤثر على الناخبين ومخالفة لضوابط الفترة الانتخابية.
يذكر أن معلقات إشهارية كتب عليها "الحبس ما يوقفناش.. موعدنا 15 سبتمبر" تم تركيزها يوم امس بعدد من الطرقات بالعاصمة في اشارة الى ايقاف رجل الأعمال والمرشح للانتخابات نبيل القروي ، الموقوف منذ 23 اوت على ذمة قضايا في تبييض الأموال والتهرب الضريبي .
وكانت الناطقة الرسمية باسم حزب قلب تونس، سميرة الشواشي، قالت خلال ندوة صحفية عقدها الحزب أمس الثلاثاء ، إنه في حال تواصل سجن القروي، "فإن حزب قلب تونس سيقوم بافتتاح حملته الانتخابية للرئاسية في موعدها، وسيخوضها باسم رئيسه نبيل القروي". وأشارت إلى أن هيئة الانتخابات تعهدت باحترام القانون بخصوص وجود القروي في السباق الانتخابي".
يذكر أن فرقة أمنية قامت مساء الجمعة الماضي، بإيقاف نبيل القروي، رجل الأعمال والمترشح للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب "قلب تونس"، وإيداعه السجن المدني بالمرناقية، وذلك تنفيذا لبطاقة جلب صادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس، على خلفية قضاية تبييض أموال رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ".
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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