تسجيل ارتفاع بنسبة 46 بالمائة في المداخيل السياحية الى غاية 20 أوت 2019

Samedi 24 Août 2019



وات

- ارتفعت المداخيل السياحية بنسبة 46 بالمائة الى غاية يوم 20 أوت 2019 لتبلغ حوالي 5ر3 مليار دينار مقابل 4ر2 مليار دينار خلال الفترة ذاته من سنة 2018 حسب معطيات نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه على شبكة الانترنات.وأبرز البنك المركزي، أن هذا الارتفاع شمل أيضا اجمالي مداخيل العمل الذي انتقل من 6ر2 مليار دينار يوم 20 أوت 2018 إلى 3 مليارات دينار في سنة 2019 أي بارتفاع بنسبة 15 بالمائة.وهذا الارتفاع مكن من تحسين صافي المداخيل بالعملة الصعبة ليبلغ يوم 23 أوت 2019 5ر17 مليار دينار أي 98 يوما من التوريد مقابل 70 يوما من التوريد في سنة 2018 .