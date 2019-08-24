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تونس تفتح موسم جني الحلفاء الى حدود 31 جانفي 2020 وسط طلبات لتجميع 30 الف طن

Samedi 24 Août 2019

Samedi 24 Août 2019
وات - أعلنت وزارة الفلاحة أن موسم جني الحلفاء سيستمر الى حدود 31 جانفي 2020 على ان يتم تجميع 30 الف طن من هذه المادة التي تستخدم في صناعة عجين الحلفاء وتنتشر على زهاء 350 الف هكتار.
وبينت الوزارة ، وفق قرار صدر عن وزير الفلاحة ونشر بالرائد الرسمي في عدده 67 لسنة 2019 ، ان حصاد هذه المادة انطلق منذ غرة اوت 2019 ويخص كذلك جميع العمليات المتعلقة بنقل هذه النبتة ووزنها وشرائها.

ويخضع نقل الحلفاء بواسطة الشاحنات والعربات طيلة موسم الجني إلى مراكز التجميع والتحزيم إلى أحكام الفصول من 105 إلى 112 من مجلة الغابات على ان تبقى عمليات تحزيم الحلفاء ونقلها مرخصا فيها بالنسبة للكميات الواقع جنيها قبل 31 جانفي 2020.

وتمتلك تونس ، الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق (1980) وهي متخصصة في تصنيع نبتة الحلفاء التي تغطي مساحة كبيرة من مدينة القصرين و المدن المجاورة.

وتعد هذه الشركة أهم قطب صناعي في الوسط الغربي اذ يبلغ راس مالها زهاء 21 مليون دينار تونسي و تساهم بشكل رئيسي في توفير مواطن شغل لقرابة 6 ألاف عائلة موزعة على ولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد و القيروان و ذلك من خلال إحداث مراكز لجمع الحلفاء.
وتنتحج تونس، عبر الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق، حوالي 12 الف طن من عجين الحلفاء سنويا مستخرجة من نبتة الحلفاء.
يتم تصديرها كليا إلى أوروبا وآسيا و الولايات المتحدة الأمريكية وفق بيانات منشورة على الموقع الالكتروني للشركة.
وتقتني الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق 40 الف طن من حصاد الحلفاء كمعدل سنوي من قبل الاشخاص العاملين بجمع الحلفاء(حوالي 6 الاف عائلة) موزعين على أربع ولايات عبر 75 مركز شراء الحلفاء الى جانبالاشخاص العاملين في جمع الحلفاء وتشغل الشركة بصفة غير مباشرة ما يقارب 1000 شخص في أعمال ضبط و نقل نبتة الحلفاء اذ يتم تعبئتها بعد تجفيفها و كبسها وتسليمها إلى المعمل لصناعة عجين الحلفاء.

  
  
     
  
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