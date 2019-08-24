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توزر: تكريم مجموعة من النساء الناشطات في مجالات مختلفة بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة

Samedi 24 Août 2019

Samedi 24 Août 2019
وات - كرمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اليوم السبت بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة مجموعة من النساء المميزات الناشطات في مجالات مختلفة منها المرأة في الشأن العام والمرأة العاملة في ميدان الاعلام وفي مجال العمل التطوعي.
وارجعت رئيسة مصلحة الأسرة والمرأة بالمندوبية الجهوية سعيدة التابعي الاختيار بإعطاء الفرصة للتعريف ببعض القطاعات التي تتولى فيها المرأة مكانة مرموقة.
وأضافت أن الإحتفال الذي يمتد يومي 24 و25 من أوت أتاح المجال كذلك لتقديم مجموعة من المداخلات اهتمت بالجانب الصحي والنفسي للمرأة ودور العمل الجمعياتي في التوعية بشأن سرطان الثدي وأهمية برامج التشجيع على الانتصاب الخاص لتحقيق الاستقلالية المالية للمرأة.
وتتواصل الاحتفالات الأحد 25 أوت ببرنامج في معتمدية تمغزة من خلال مجموعة من الورشات يقع تركيزها في دار الشباب بالمكان تضم ورشات في التثقيف الصحي والمرأة المعنفة وورشة في التكوين المهني وحول الإرهاب ومكافحة الفساد إلى جانب معرض للحرفيات.

وأشارت المنسقة الجهوية لبرنامج رائدة في ولاية توزر أن البرنامج مكن 198 سيدة وفتاة من الموافقة النهائية لتمويل مشاريع في حدود 10 آلاف دينار احتلت بفضلها الولاية المرتبة الرابعة وطنيا في عدد المشاريع الممولة، ويتواصل المشروع إلى نهاية 2020، ويمتد على خمس سنوات ويندرج ضمن برامج التمكين الاقتصادي للمرأة.

  
  
     
  
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