المنتخب التونسي للجيدو في بطولة العالم باليابان

Samedi 24 Août 2019
وات - يشارك المنتخب التونسي للجيدو بداية من يوم غد الاحد في بطولة العالم للجيدو في العاصمة اليابانية طوكيو .
وسيكون المنتخب الوطني ممثلا في البطولة العالمية بكل من نهال شيخ روحو (+78كلغ ) و غفران الخليفي(57كلغ) ونهال بوشوشة (70كلغ ) وفرج الذويبي60كلغ ويشرف على تدريب العناصر الوطنية كل من انيس الونيفي وصلاح الرقيق وكانت عناصر المنتخب الوطني شاركت في الرباط في دورة الالعاب الافريقية الرباط 2019 .
وفازت كل من غفران الخليفي ونهال شيخ روحه بالميدالية الذهبية فيما تحصل فرج الذويبي على الميدالية الفضية في مسابقات الجيدو في الدورة الافريقية.
وسيكون المنتخب الوطني ممثلا في البطولة العالمية بكل من نهال شيخ روحو (+78كلغ ) و غفران الخليفي(57كلغ) ونهال بوشوشة (70كلغ ) وفرج الذويبي60كلغ ويشرف على تدريب العناصر الوطنية كل من انيس الونيفي وصلاح الرقيق وكانت عناصر المنتخب الوطني شاركت في الرباط في دورة الالعاب الافريقية الرباط 2019 .
وفازت كل من غفران الخليفي ونهال شيخ روحه بالميدالية الذهبية فيما تحصل فرج الذويبي على الميدالية الفضية في مسابقات الجيدو في الدورة الافريقية.
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Par:Nouri (Switzerland )
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