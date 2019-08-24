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المنتخب التونسي للجيدو في بطولة العالم باليابان

Samedi 24 Août 2019

Samedi 24 Août 2019
وات - يشارك المنتخب التونسي للجيدو بداية من يوم غد الاحد في بطولة العالم للجيدو في العاصمة اليابانية طوكيو .

وسيكون المنتخب الوطني ممثلا في البطولة العالمية بكل من نهال شيخ روحو (+78كلغ ) و غفران الخليفي(57كلغ) ونهال بوشوشة (70كلغ ) وفرج الذويبي60كلغ ويشرف على تدريب العناصر الوطنية كل من انيس الونيفي وصلاح الرقيق وكانت عناصر المنتخب الوطني شاركت في الرباط في دورة الالعاب الافريقية الرباط 2019 .


وفازت كل من غفران الخليفي ونهال شيخ روحه بالميدالية الذهبية فيما تحصل فرج الذويبي على الميدالية الفضية في مسابقات الجيدو في الدورة الافريقية.

  
  
     
  
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