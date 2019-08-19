الكرة الطائرة : مونديال تونس للاصاغر من 21 الى 30 اوت الجاري بقاعتي المنزه ورادس

Lundi 19 Août 2019
وات - تحتضن تونس بطولة العالم للاصاغر للكرة الطائرة (دون 19 سنة) من 21 إلى 30 أوت الجاري بمشاركة 20 منتخبا .
وستقام المنافسات بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس وقصر الرياضة بالمنزه .
وقد أقرت الجامعة التونسية للكرة الطائرة بالمناسبة مجانية الدخول للجماهير الرياضية لمواكبة حفل افتتاح المونديال بقاعة رادس مساء الاربعاء 21 أوت انطلاقا من الساعة السابعة مساء .
وستكون القارة الافريقية ممثلة في المونديال التونسي بمنتخبات تونس ومصر ونيجيريا.
ويشارك في البطولة 20 منتخبا تم توزيعها على 4 مجموعات .
ووضعت عملية القرعة التي اقيمت في شهر جوان الماضي بتونس المنتخب الوطني في المجموعة الاولى الى جانب البرازيل وكوبا والصين تايبيه وروسيا البيضاء.
وسوف يفتتح المنتخب التونسي البطولة بملاقاة المنتخب الكوبي .
في ما يلي توزيع المجموعات الاربع :
المجموعة 1 تونس / البرازيل/ كوبا / الصين تايبيه / روسيا البيضاء
المجموعة 2 ايران/ التشيك/ ايطاليا / نيجيريا / بلغاريا
المجموعة 3 اليابان / مصر / الارجنتين / المانيا / المكسيك
المجموعة 4 روسيا / كوريا الجنوبية / أمريكا / كولومبيا / الدومينيك ر- م ف
وستقام المنافسات بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس وقصر الرياضة بالمنزه .
وقد أقرت الجامعة التونسية للكرة الطائرة بالمناسبة مجانية الدخول للجماهير الرياضية لمواكبة حفل افتتاح المونديال بقاعة رادس مساء الاربعاء 21 أوت انطلاقا من الساعة السابعة مساء .
وستكون القارة الافريقية ممثلة في المونديال التونسي بمنتخبات تونس ومصر ونيجيريا.
ويشارك في البطولة 20 منتخبا تم توزيعها على 4 مجموعات .
ووضعت عملية القرعة التي اقيمت في شهر جوان الماضي بتونس المنتخب الوطني في المجموعة الاولى الى جانب البرازيل وكوبا والصين تايبيه وروسيا البيضاء.
وسوف يفتتح المنتخب التونسي البطولة بملاقاة المنتخب الكوبي .
في ما يلي توزيع المجموعات الاربع :
المجموعة 1 تونس / البرازيل/ كوبا / الصين تايبيه / روسيا البيضاء
المجموعة 2 ايران/ التشيك/ ايطاليا / نيجيريا / بلغاريا
المجموعة 3 اليابان / مصر / الارجنتين / المانيا / المكسيك
المجموعة 4 روسيا / كوريا الجنوبية / أمريكا / كولومبيا / الدومينيك ر- م ف
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Par:kerker (France )
Sur: كنفيدرالية رؤساء البلديات: سعي وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى جعل خطة كاتب عام البلدية مؤسسة مستقلة بذاتها ضرب لمبادئ الدستور ومجلة الجماعات المحلية