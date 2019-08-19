توقيع اتفاقية تتعلق بالإحداث الفعلي لشهادة الإجازة الأساسية الموحدة للمربين في الطفولة المبكرة

Lundi 19 Août 2019
باب نات - انتظم، صباح اليوم الاثنين 19 أوت 2019 بمقر الوزارة، موكب إمضاء اتفاقية شراكة بين الوزارة، ممثلة في شخص نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، والمعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش، ممثلا في شخص أحمد بوعجيلة، مدير المعهد، تتعلق بالإحداث الفعلي لشهادة الإجازة الأساسية الموحدة للمربين في الطفولة المبكرة 2019-2020 بمعهد درمش.
وأبرزت الوزيرة بالمناسبة أنّ إحداث هذه الشهادة الوطنية يندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة لاسيما في المحور الرابع المتعلق بالمعايير والتكوين الأساسي والمستمر، مثنية على جهود الإطارات التربوية ومختلف الفاعلين في المجال لتنفيذ بنود الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المرسومة لبرامج قطاع الطفولة.
ومن جهته، أكد أحمد بوعجيلة على ضرورة مواصلة العمل من أجل مزيد الارتقاء بالمعهد العالي لإطارات الطفولة عبر تطوير مناهجه الدراسية وتنويع اختصاصاته البحثية بما يتلاءم ومشاغل قطاع الطفولة وضمانا لمواكبة المناهج العلمية الدولية في المجال.
هذا وسيتولى الجانب الفرنسي، ممثلا في جامعة باريس 13 ومركز البحوث والدراسات في الطفولة المبكرة بــ Aubervilliers، إمضاء الاتفاقية باعتبارهما طرفا في تنفيذها من خلال توفير الدعم التقني من تجهيزات ودعائم بيداغوجية إلى جانب وضع عدد من الأساتذة الجامعيين والخبراء في مجال الطفولة المبكرة على ذمة المعهد.
وأبرزت الوزيرة بالمناسبة أنّ إحداث هذه الشهادة الوطنية يندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة لاسيما في المحور الرابع المتعلق بالمعايير والتكوين الأساسي والمستمر، مثنية على جهود الإطارات التربوية ومختلف الفاعلين في المجال لتنفيذ بنود الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المرسومة لبرامج قطاع الطفولة.
ومن جهته، أكد أحمد بوعجيلة على ضرورة مواصلة العمل من أجل مزيد الارتقاء بالمعهد العالي لإطارات الطفولة عبر تطوير مناهجه الدراسية وتنويع اختصاصاته البحثية بما يتلاءم ومشاغل قطاع الطفولة وضمانا لمواكبة المناهج العلمية الدولية في المجال.
هذا وسيتولى الجانب الفرنسي، ممثلا في جامعة باريس 13 ومركز البحوث والدراسات في الطفولة المبكرة بــ Aubervilliers، إمضاء الاتفاقية باعتبارهما طرفا في تنفيذها من خلال توفير الدعم التقني من تجهيزات ودعائم بيداغوجية إلى جانب وضع عدد من الأساتذة الجامعيين والخبراء في مجال الطفولة المبكرة على ذمة المعهد.
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Par:essoltan (France )
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