دورة الالعاب الافريقية 2019 - جيدو - ذهبية لنهال شيخ روحه ورصيد تونس يرتفع الى ثماني ميداليات منها ذهبيتان

Dimanche 18 Août 2019
وات - فازت مصارعة الجيدو نهال شيخ روحه اليوم بالميدالية الذهبية لوزن ما فوق 78 كلغ ضمن دورة الالعاب الافريقية المقامة في المغرب.
وتفوقت نهال شيخ روحه بطلة افريقيا في الدور النهائي على الكامرونية هرتيسن فانسيا اتانغانا وارتفع رصيد الجيدو التونسي في دورة الالعاب الافريقية بعد اليوم الثاني والاخير الى 8 ميداليات ( ذهبيتان وثلاث فضيات وثلاث برنزيات ) في المركز الرابع.
كما تحصل اليوم كل من محمود اسامة السنوسي وزن اقل من 90 كلغ ونهال الاندلسي ( وزن اقل من 70 كلغ على الميدالية الفضية .
وكان فرج الذويبي ( اقل من 60 كلغ) تحصل امس ايضا على الميدالية الفضية وعلى صعيد اخر اكتفى كل من فيصل جاء بالله وزن مافوق 100 كلغ ومريم البجاوي وزن اقل من63 كلغ وسارة المزوغي ( وزن اقل من 78 كلغ) بالميدالية البرنزية ويتصدر منتخب مصر جدول ميداليات مسابقة الجيدو في دورة الالعاب الافريقية 2019 ب8 ميداليات ( 4 ذهبيات و 4 برنزيات) ثم المغرب الثاني ب11 ميدالية ( ذهبيتان و5 فضيات و4 برنزيات.
وجاء منتخب الجزائر ثالثا ب11 ميدالية ( ذهبيتان و3 فضيات و6 برنزيات ).
وتفوقت نهال شيخ روحه بطلة افريقيا في الدور النهائي على الكامرونية هرتيسن فانسيا اتانغانا وارتفع رصيد الجيدو التونسي في دورة الالعاب الافريقية بعد اليوم الثاني والاخير الى 8 ميداليات ( ذهبيتان وثلاث فضيات وثلاث برنزيات ) في المركز الرابع.
كما تحصل اليوم كل من محمود اسامة السنوسي وزن اقل من 90 كلغ ونهال الاندلسي ( وزن اقل من 70 كلغ على الميدالية الفضية .
وكان فرج الذويبي ( اقل من 60 كلغ) تحصل امس ايضا على الميدالية الفضية وعلى صعيد اخر اكتفى كل من فيصل جاء بالله وزن مافوق 100 كلغ ومريم البجاوي وزن اقل من63 كلغ وسارة المزوغي ( وزن اقل من 78 كلغ) بالميدالية البرنزية ويتصدر منتخب مصر جدول ميداليات مسابقة الجيدو في دورة الالعاب الافريقية 2019 ب8 ميداليات ( 4 ذهبيات و 4 برنزيات) ثم المغرب الثاني ب11 ميدالية ( ذهبيتان و5 فضيات و4 برنزيات.
وجاء منتخب الجزائر ثالثا ب11 ميدالية ( ذهبيتان و3 فضيات و6 برنزيات ).
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Par:Matouchi (Tunisia )
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