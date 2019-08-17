اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل على التعجيل بصرف القسط الثالث من زيادة الوظيفة العمومية

Samedi 17 Août 2019



وات

- تم اليوم السبت الاتفاق على التعجيل بصرف القسط الثالث من زيادة الوظيفة العمومية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك خلال لقاء جمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدن الطبوبي ، وفق ما اوردته الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".كما تناول اللقاء الاوامر المتعلقة ببعض القطاعات والمعطلة الى حد الان من اجل الاسراع بإصدارها.وكان الأمين العام للاتحاد أعلن إثر الوصول إلى اتفاق زيادة في أجور الوظيفية العمومية يوم 7 فيفري 2019 "ان المفاوضات ستستأنف يوم 31 جويلية 2019 للنظر في القسط الثالث من الزيادة في الاجور في قطاع الوظيفة العمومية".يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان امضى اتفاق الزيادة مع الحكومة بتاريخ 7 فيفري 2019، ليتم بمقتضاه الغاء الاضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية الذي كان مزمعا تنفيذه يومي 20 و21 فيفري 2019.وصادقت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد في اليوم ذاته على مشروع الاتفاق بين الحكومة والمركزية النقابية حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، الذي يشمل زيادة على سنتين (2018 و2019) وبنفس القيمة المالية للزيادة في القطاع العام.وتتراوح الزيادات في أجور اعوان الوظيفة العمومية بين 180 و170 دينارا للإطارات و155 و135 دينارا بالنسبة للعملة وذلك على دفعتين.