Radio Babnet Tunisie On Air: Wadi3 Essafi - Hamet El Rouh  

انطلاق بث برامج إذاعة''الكرامة أف أم'' على موجات التشكيل الذبذي أف أم

Jeudi 15 Août 2019

Jeudi 15 Août 2019
وات - أعلن الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، اليوم الخميس، عن انطلاق بث برامج إذاعة "الكرامة أف أم "، على موجات التشكيل الذبذي أف أم.
وأوضح الديوان في بلاغ له انه شرع بداية من يوم 7 أوت الجاري في تأمين البث التجريبي لهذه الإذاعة الخاصة على شبكة التشكيل الذبذبي FM انطلاقا من مركز الإرسال الإذاعي والتلفزي بـ"البياضة" (ولاية قفصة) على التردد 90.

5 ميغاهرتز، ومركزي إعادة الإرسال بكل من "الكرمة" و"المزونة" (ولاية سيدي بوزيد) على الترددين التاليين 108.0 و 87.9 ميغاهرتز وكذلك عبرمركز إنتاج البرامج بمنطقة "لسودة" (ولاية سيدي بوزيد) على التردد 100.0 ميغاهرتز.



يذكر أن إذاعة "الكرامة اف أم"، وهي إذاعة خاصة، حصلت على إجازة إحداث وإستغلال قناة إذاعية خاصة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،(الهايكا) لبث برامجها الإذاعية انطلاقا من مدينة سيدي بوزيد وبتغطية تشمل مناطق هذه الولاية.

ووفق معطيات منشورة على موقع الديوان على "الانترنت" يبلغ عدد الإذاعات التي تبث برامجها عبر موجات التشكيل الترددي 33 إذاعة موزعة بين 5 إذاعات جمعياتية و 18 إذاعة خاصة و5 إذاعات عمومية ذات تغطية جهوية وخمس أخرى ذات التغطية الوطنية.

  
  
     
  
cadre-e86e0ce311af844efa9c4076d3034ffd-2019-08-15 16:04:44






0 de 0 commentaires pour l'article 187428



Présidentielles 2019
En continu

الخميس 15 أوت 2019 | 14 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:48 19:13 16:10 12:31 05:36 04:00
32°
 31° % 31 :الرطــوبة
تونــس 22°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
31°-2233°-2235°-2236°-2437°-23
  • Avoirs en devises
    17182,4

  • (15 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,19869 DT        1$ =2,85663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 août)   585,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565881975|187428 464|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires