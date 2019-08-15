Jeudi 15 Août 2019



وات

- أعلن الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، اليوم الخميس، عن انطلاق بث برامج إذاعة "الكرامة أف أم "، على موجات التشكيل الذبذي أف أم.وأوضح الديوان في بلاغ له انه شرع بداية من يوم 7 أوت الجاري في تأمين البث التجريبي لهذه الإذاعة الخاصة على شبكة التشكيل الذبذبي FM انطلاقا من مركز الإرسال الإذاعي والتلفزي بـ"البياضة" (ولاية قفصة) على التردد 90.5 ميغاهرتز، ومركزي إعادة الإرسال بكل من "الكرمة" و"المزونة" (ولاية سيدي بوزيد) على الترددين التاليين 108.0 و 87.9 ميغاهرتز وكذلك عبرمركز إنتاج البرامج بمنطقة "لسودة" (ولاية سيدي بوزيد) على التردد 100.0 ميغاهرتز.يذكر أن إذاعة "الكرامة اف أم"، وهي إذاعة خاصة، حصلت على إجازة إحداث وإستغلال قناة إذاعية خاصة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،(الهايكا) لبث برامجها الإذاعية انطلاقا من مدينة سيدي بوزيد وبتغطية تشمل مناطق هذه الولاية.ووفق معطيات منشورة على موقع الديوان على "الانترنت" يبلغ عدد الإذاعات التي تبث برامجها عبر موجات التشكيل الترددي 33 إذاعة موزعة بين 5 إذاعات جمعياتية و 18 إذاعة خاصة و5 إذاعات عمومية ذات تغطية جهوية وخمس أخرى ذات التغطية الوطنية.